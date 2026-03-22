Королевская семья Британии: новости, Карл III может отречься от престола?

Монаршей чете придется пожертвовать королем, считает биограф Эндрю Лауни. Какие последние новости королевской семьи Британии известны сегодня, 22 марта 2026 года, правда ли Карл III может отречься от престола?

Правда ли монаршей чете придется пожертвовать Карлом III

Королевский биограф Эндрю Лауни считает, что публикация переписки американского финансиста Джеффри Эпштейна загнала монархов в угол. Письма не только подтвердили обвинения против бывшего принца Эндрю и привели к его аресту, но и отбросили тень на всех членов королевской семьи.

По мнению Лауни, документы свидетельствуют, что Букингемский дворец много лет скрывал правду о преступлениях Эндрю. Биограф не верит, что король Карл III или Елизавета II не знали, чем занимается принц.

«Они попытаются все свалить на какого-нибудь несчастного придворного. Скажут, что Карла не проинформировали, что Карл ничего не знал. Но я просто не могу представить, что люди на самом верху не знали», — заявил Лауни.

Вероятнее всего, заявил биограф, ради спасения монархии королевской семье придется пожертвовать королем. При таком развитии событий Карл III возьмет вину на себя и отречется от престола в пользу наследника — своего старшего сына принца Уильяма.

Принц Эндрю Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Красной строкой прошла тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили вступить в интимный контакт с Эндрю. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

На фоне скандала Эндрю отстранили от обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большинства титулов и званий. Впоследствии он добровольно отказался от титула герцога. После публикации Минюстом США переписки Эпштейна принца Эндрю арестовали.

Как на самом деле Карл III относится к «выходкам» Гарри и Меган

Королевский биограф Лорен Уэлч утверждает, что Карл III намного спокойней, чем это принято считать, относится к поездкам принца Гарри и его супруги Меган Маркл по различным странам, где они ведут себя как полноценные представители монаршей четы.

Нынешний король на протяжении десятилетий посвящал себя служению монархии и, вероятно, предпочел бы, чтобы Сассекские или полностью участвовали в королевской жизни, или не участвовали вовсе. Однако, утверждает Уэлч, Карл III по-прежнему любит своего сына — и у него есть более серьезные заботы.

Пока общественность обсуждает действия Гарри и Меган, Карл III занимается своим здоровьем, проблемами вокруг принца Эндрю и другими важными для монархии вопросами. В то же время он продолжает исполнять прямые обязанности монарха, участвуя в банкетах, совершая визиты и проводя многочисленные официальные встречи — часто менее «гламурные», но являющиеся неотъемлемой частью королевской службы, подчеркнул Уэлч.

