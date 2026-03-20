Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон носит вещи Дианы

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет в аксессуаре принцессы Дианы. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 20 марта?

Какой аксессуар принцессы Дианы носит Миддлтон

Кейт Миддлтон произвела фурор на государственном приеме, который состоялся 18 марта в Сент-Джордж-Холле (Виндзор, Великобритания). Официальное мероприятие провели по случаю прибытия в Соединенное Королевство президента Нигерии Болы Тинубу и первой леди Олуреми Тинубу.

Принцесса Уэльская выбрала для приема почетных гостей изумрудное платье макси-длины с затейливыми рукавами-фонариками. К платью она приколола значок Королевского семейного ордена короля Карла III, а также надела темно-синюю ленту со звездой Королевского Викторианского ордена.

Образ дополнила переливающаяся камнями тиара, стоимость которой составляет $135 млн (около 11,5 млрд рублей). По данным InStyle, у этого головного убора есть специальное название — «Узелки любви», а его первой владелицей была королева Мария Текская. Позже, в 1981 году, реликвия перешла в пользование принцессы Дианы, свекрови Миддлтон. Диана не единожды надевала эту тиару и даже называла ее любимым головным убором.

В 2015 году тиара «Узелки любви» перешла к Кейт. В 2025 году она появлялась в этой тиаре на публике пару раз, во время государственных визитов президентов США и Франции — Дональда Трампа и Эммануэля Макрона соответственно.

В чем вышла в свет Маркл

Меган Маркл появилась на публике в компании своей подруги Келли Макки Зайфен. Герцогиня Сассекская посетила благотворительное мероприятие Champions for Children в Беверли-Хиллз.

Для выхода в свет супруга принца Гарри выбрала стильный образ: она надела темно-синее платье-бандо от Ralph Lauren, которое подчеркнуло ее фигуру. Также Маркл сделала вечерний макияж и собрала волосы в высокую прическу, демонстрируя серьги от Chanel.

