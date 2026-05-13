Кейт Миддлтон впервые поехала за границу после победы над раком

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила в соцсетях, что прибыла в Италию с первым зарубежным турне после того, как победила онкологическое заболевание. Это ее первый самостоятельный визит за границу — последний раз она путешествовала одна в Данию еще в 2022 году, до начала болезни.

Супруга принца Уильяма находится в городе Реджо-Эмилия. На встрече с местными жителями и властями она выбрала белоснежную блузу с V-образным вырезом и лацканами, а также голубой костюм, состоящий из блейзера с драпировкой на спине и брюк с завышенной талией. Этот наряд от бренда Edeline Lee. Образ дополнили яркая голубая сумочка из кожи и темные туфли-лодочки на шпильке от Ralph Lauren.

В Реджо-Эмилии гостью встречали мэр города и другие представители местной администрации. Миддлтон пообщалась с детьми, собравшимися на площади Камилло Прамполини, а также согласилась сделать совместное селфи с одним из зрителей, после чего проследовала в здание городской ратуши.

Ранее принц Уильям и Миддлтон представили общественности нового домашнего любимца. Коричневый кокер-спаниель по кличке Отто поселился в королевской резиденции. Анонс монаршие особы приурочили к первому дню рождения пса.