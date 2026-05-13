День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 18:55

Кейт Миддлтон впервые поехала за границу после победы над раком

Кейт Миддлтон приехала в Италию после победы над онкологией

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила в соцсетях, что прибыла в Италию с первым зарубежным турне после того, как победила онкологическое заболевание. Это ее первый самостоятельный визит за границу — последний раз она путешествовала одна в Данию еще в 2022 году, до начала болезни.

Супруга принца Уильяма находится в городе Реджо-Эмилия. На встрече с местными жителями и властями она выбрала белоснежную блузу с V-образным вырезом и лацканами, а также голубой костюм, состоящий из блейзера с драпировкой на спине и брюк с завышенной талией. Этот наряд от бренда Edeline Lee. Образ дополнили яркая голубая сумочка из кожи и темные туфли-лодочки на шпильке от Ralph Lauren.

В Реджо-Эмилии гостью встречали мэр города и другие представители местной администрации. Миддлтон пообщалась с детьми, собравшимися на площади Камилло Прамполини, а также согласилась сделать совместное селфи с одним из зрителей, после чего проследовала в здание городской ратуши.

Ранее принц Уильям и Миддлтон представили общественности нового домашнего любимца. Коричневый кокер-спаниель по кличке Отто поселился в королевской резиденции. Анонс монаршие особы приурочили к первому дню рождения пса.

Европа
Кейт Миддлтон
королевская семья
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп дал Зеленскому совет, где искать деньги для Украины
Маньяк из «Фишера» жестко высказался о законах об авторских правах
Мужчина проник в чужую квартиру и жестоко избил 12-летнего ребенка
Дмитриев сравнил призывы к отставке Стармера с походом к стоматологу
Грозы, штормовой ветер, ливни и жара до +25: погода в Москве в августе
В Сети появились первые кадры «Гамлета» с Юрой Борисовым
Еще один человек погиб при атаке ВСУ на Брянскую область
Путин провел переговоры с лидером Туркмении
Россиянам рассказали, о чем молиться святому Пафнутию Боровскому
«Вместе с ртом заклеил нос»: педофил рассказал, как убивал мальчика
Более 20 французов госпитализировали из-за пассажирки судна MV Hondius
Кейт Миддлтон впервые поехала за границу после победы над раком
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на отделение «Почты России» под Брянском
Легендарный игрок «Спартака» назвал лучшего игрока в матче РПЛ с «Рубином»
Гладков рассказал о смерти пострадавшего от удара ВСУ
Политолог ответил, как возможный уход Стармера повлияет на Россию
Составлен список трагически умерших молодых спортсменов
Инфекционист рассказала, как нельзя удалять клеща
Неизвестный кинул в Ермака яйцо после судебного заседания
Оружие советской разработки стало предметом роскоши в США
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.