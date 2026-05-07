Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали нового члена семьи

Наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в соцсетях представили общественности нового домашнего любимца. Коричневый кокер-спаниель по кличке Отто поселился в королевской резиденции. Анонс монаршие особы приурочили к первому дню рождения пса.

Добро пожаловать в семью, Отто! Сегодня ему один год, — говорится в посте.

Появление нового питомца вызвало живой интерес у поклонников британской короны. Спаниель не только был персонально представлен публике, но и принял участие в официальной фотосессии, приуроченной к годовщине свадьбы принца и принцессы Уэльских. Снимок на природе в Корнуолле, где семья отдыхала, сделал фотограф Мэтт Портеус.

Ранее стало известно, что Миддлтон отправится в первую зарубежную поездку после того, как врачи подтвердили ее ремиссию на фоне лечения рака. Она намерена посетить город Реджо-Эмилия в Италии.

До этого сообщалось, что принц Уильям и его супруга планируют «тур мести» в Австралию. Журналисты сообщили, что они намерены отправиться в поездку, чтобы затмить недавний визит принца Гарри и Меган Маркл в страну. Королевский визит будет официальным, в то время как Гарри с супругой приняли участие в «псевдокоролевском туре».