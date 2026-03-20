Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 марта: где сбои в России

Сегодня, 20 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Какие подробности известны, когда восстановят соединение?

Где в РФ не работает мобильный интернет 20 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 20 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «Билайна», «МегаФона», T2, Yota и других операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 20 марта поступило от жителей Москвы. Также жалобы зафиксированы из Санкт-Петербурга, Свердловской области, Иркутской области, Татарстана, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Самарской, Тульской, Рязанской областей и из Северной Осетии.

Почему не работает мобильный интернет 20 марта

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отключения связи, которые фиксируются в последнее время в Москве и других регионах, нужны для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — говорил он.

Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда заработает мобильный интернет

По словам Дмитрия Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов также объяснил, что решения о снятии ограничений принимаются исходя из обстановки, которая складывается на территории РФ.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — уточнил он.

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период отсутствия интернет-соединения остаются доступными сайты из белого списка, на работу которых не влияют ограничения.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Читайте также:

Почему не работает WhatsApp 20 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли