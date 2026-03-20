20 марта 2026 в 13:31

«Двусторонние контакты»: Песков о предстоящих переговорах по Украине в США

Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах по Украине в США

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия не будет участвовать в предстоящей встрече в США по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передают РИА Новости, эти контакты будут проходить между Киевом и Вашингтоном.

Это будут двусторонние контакты украинцев с американцами, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не видят смысла анализировать причины, по которым европейские страны уклоняются от поддержки союзников по НАТО в иранском вопросе, одновременно продолжая способствовать затягиванию кризиса на Украине. Как отметил представитель Кремля, принципиальный для Москвы вопрос заключается в том, зачем Евросоюз вообще фактически напрямую вовлекся в противостояние.

Кроме того, он отметил, что российские власти рассчитывают на скорое возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Как подчеркнул Песков, пауза в переговорном процессе является кратковременной.

Также представитель Кремля сообщил, что европейские государства направляли сигналы о желании участвовать в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Однако, по словам пресс-секретаря, Москва полагает такое участие неоправданным.

