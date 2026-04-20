20 апреля 2026 в 10:18

В Сети раскритиковали Меган Маркл за украшения

Меган Маркл надела часы принцессы Дианы и попала под критику

Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пользователи Сети раскритиковали герцогиню Сассекскую Меган Маркл из‑за использования украшений принцессы Дианы во время тура по Австралии. Как сообщает RadarOnline, она появилась на нескольких мероприятиях в Мельбурне в золотых часах Cartier Tank Française, которые могла носить мать ее мужа, принца Гарри.

Это был продуманный намек на наследие Дианы в тот момент, когда Меган уже не является действующим членом королевской семьи. По мнению многих, таким образом она пытается позаимствовать авторитет и эмоциональную связь с публикой, чтобы укрепить свой имидж, — пояснил источник.

Ранее Маркл появилась в приюте для бездомных женщин в Мельбурне в украшениях общей стоимостью около $35 тыс. (2,6 млн рублей). Также на ней были черное платье-миди Karen Gee Priscilla за $892 (68 тыс. рублей) и туфли на каблуках в тон.

До этого появилась информация, что соседи звездной четы начали избегать Маркл и принца Гарри. По данным источников, местные жители не хотят поддерживать контакты с теми, кто, по их мнению, отличается патологической жадностью.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
