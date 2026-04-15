Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных

Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась в приюте для бездомных женщин в Мельбурне в украшениях общей стоимостью около $35 тыс. (2,6 млн рублей), сообщает Page Six. Визит в рамках поездки в Австралию прошел в центре McAuley Community Services for Women, где жена принца Гарри раздавала обед пострадавшим от домашнего насилия и потерявшим кров женщинам.
На мероприятии герцогиня была замечена в часах Cartier Tank Française за $26 200 (2 млн рублей), браслете Cartier из желтого золота за $7950 (600 тыс. рублей) и золотых серьгах Real Fine Studio стоимостью $780 (59 тыс. рублей). Также на ней было черное платье-миди Karen Gee Priscilla за $892 (68 тыс. рублей) и туфли на каблуках в тон.