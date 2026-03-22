Аномальная жара +20 или снегопад? Погода в Москве в воскресенье, 22 марта

Синоптики озвучили прогноз для столицы на ближайшие дни. Какая погода будет в Москве в воскресенье, 22 марта, установится ли аномальная жара плюс 20 градусов или ждать снегопада? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода будет в Москве сегодня, 22 марта

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сегодня, 22 марта, в Москве ожидается малооблачная погода без осадков. Снегопада ждать не стоит.

«Сегодня погодные условия будут определяться влиянием антициклона, поэтому в столице нашей родины погода будет стоять „миллион на миллион“: малооблачно, ясно, естественно, никаких осадков. Ветер переменный, слабый. И температура воздуха — плюс 11 — плюс 13 градусов», — сообщил Тишковец.

Синоптик уточнил, что такой температурный фон аномально высокий, как минимум на 8–10 градусов выше положенной в это время климатической нормы. Однако жара плюс 20 пока не прогнозируется. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., добавил синоптик.

Коллега Тишковца Михаил Леус заявил, что сегодня столичный регион будет ощущать влияние северо-восточной периферии антициклона. В такой ситуации ожидается переменная облачность, обойдется без осадков, температура вновь превысит климатические рамки, подчеркнул специалист.

«Температура воздуха плюс 10–12, по области ожидается плюс 8–13. Ветер юго-восточный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что выше нормы», — уточнил Леус.

В понедельник, 23 марта, без осадков, ночью будет минус 1–3, днем — плюс 11–13, заключил синоптик.

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Чего ждать от погоды в Санкт-Петербурге в воскресенье, 22 марта

В воскресенье, 22 марта, в Санкт-Петербурге будет солнечно и тепло — погоду продолжит формировать северная периферия антициклона; ожидается переменная облачность без осадков, заявил Михаил Леус.

«Температура воздуха плюс 10–12, в Ленинградской области — плюс 8–13. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. В понедельник, [23 марта,] без осадков, ночью 0 — плюс два, днем плюс 10–12», — уточнил специалист.

Какая погода будет в Москве 23–29 марта

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил NEWS.ru, что большую часть следующей недели погода в столичном регионе будет определяться влиянием антициклона. В понедельник и до вечера вторника малооблачно и ясно, без осадков. Вечером во вторник на небе появится больше облаков, возможен слабый дождь.

Температура воздуха днем 23 и 24 марта 8–13 градусов тепла, в ночные часы подморозит, и столбики термометров покажут в диапазоне от минус 2 до минус 6 градусов.

В ночь на среду температура воздуха в Москве ожидается около нуля, по области местами до минус 4 градусов. Днем — от плюс 6 до плюс 11 градусов. Переменная облачность, местами небольшие осадки.

В четверг ночью температура от минус 2 до плюс 3 градусов, возможен слабый дождь или мокрый снег. Днем 26 и 27 марта малооблачно и без осадков, термометры покажут в диапазоне от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ночью в пятницу — около нуля.

В ночь на субботу и воскресенье температура воздуха ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов, днем 28 марта — в диапазоне от плюс 8 до плюс 13, а в последний день недели возможно похолодание до плюс 4–9 градусов. Местами в выходные пройдет небольшой кратковременный дождь.

Атмосферное давление в понедельник — около 755 мм рт. ст., к среде оно снизится на 11 пунктов и останется на уровне 744–745 мм рт. ст. до пятницы. Во второй половине дня 27 марта начнется рост атмосферного давления.

Ветер в понедельник юго-западный, 2–7 метров в секунду, в последующие дни недели он будет переменных направлений, но по скорости стихнет до слабого.

