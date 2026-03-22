Почему не работает Telegram сегодня, 22 марта: сбои, когда заблокируют

Сегодня, 22 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда заблокируют мессенджер в России?

Где не работает Telegram 22 марта

На Telegram поступают десятки и сотни жалоб от россиян, статистика на мониторинговых ресурсах пополняется ежедневно. У сбоя всегда одинаковые симптомы: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

На сайте «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более 700 жалоб за сутки. Сообщения приходят из Москвы — 22%, Санкт-Петербурга — 12%, Новосибирской области, Краснодарского края — по 7%, Ростовской области — 6%, Красноярского края, Московской, Челябинской областей — по 5%, Нижегородской области — 4%, Иркутской области, Татарстана, Томской, Самарской областей, Пермского края, Свердловской, Омской областей — по 3%, Приморского края, Кузбасса, Бурятии, Хабаровского края — по 2%.

Почему не работает Telegram сегодня, 22 марта

Роскомнадзор в начале февраля заявил, что вводит ограничения на работу Telegram из-за несоблюдения мессенджером российских законов. Речь идет о требованиях законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — подчеркнул регулятор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замедление Telegram проводится на основе требований федерального законодательства, отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, добавил он. Более того, подчеркнул министр, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram — это стало еще одним фактором в пользу решения о замедлении.

Когда заблокируют Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — прокомментировал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы тоже «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — добавил он.

