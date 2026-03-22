От заморозков до +15: какая погода будет в Москве и Питере 23–29 марта

Люди на улице в Москве

От заморозков до +15: какая погода будет в Москве и Питере 23–29 марта

Первая половина недели останется преимущественно солнечной и теплой, но временами будет ощущаться контраст с ночными заморозками. Местами пройдут слабые дожди. О погоде в Москве и Петербурге 23–29 марта NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается с 23 по 29 марта в Москве

Большую часть недели погода в столичном регионе будет определяться влиянием антициклона. В понедельник и до вечера вторника малооблачно и ясно, без осадков. Вечером во вторник на небе появится больше облаков, возможен слабый дождь.

Температура воздуха днем 23 и 24 марта 8–13 градусов тепла, в ночные часы подморозит, и столбики термометров покажут в диапазоне от –2 до –6 градусов.

В ночь на среду температура воздуха в Москве ожидается около нуля, по области местами до –4 градусов. Днем — от +6 до +11 градусов. Переменная облачность, местами небольшие осадки.

В четверг ночью температура от –2 до +3 градусов, возможен слабый дождь или мокрый снег. Днем 26 и 27 марта малооблачно и без осадков, термометры покажут в диапазоне от +10 до +15 градусов. Ночью в пятницу — около нуля.

В ночь на субботу и воскресенье температура воздуха ожидается от +1 до +6 градусов, днем 28 марта — в диапазоне от +8 до +13, а в последний день недели возможно похолодание до плюс 4–9 градусов. Местами в выходные пройдет небольшой кратковременный дождь.

Люди на улице в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Атмосферное давление в понедельник около 755 миллиметров ртутного столба, к среде оно снизится на 11 пунктов и останется на уровне 744–745 миллиметров ртутного столба до пятницы. Во второй половине дня 27 марта начнется рост атмосферного давления.

Ветер в понедельник юго-западный, 2–7 метров в секунду, в последующие дни недели он будет переменных направлений, но по скорости стихнет до слабого.

Какая погода ожидается с 23 по 29 марта в Санкт-Петербурге

В понедельник в Северной столице малооблачно, без осадков. Ночью около +2, днем — в диапазоне от +10 до +12 градусов.

Во вторник над Ленинградской областью пройдет холодный атмосферный фронт, местами небольшой дождь. Температура ночью +2, днем — от +6 до +8 градусов.

В ночь на среду около нуля, днем от +7 до +9. Будет облачно, возможен дождь.

В четверг и пятницу ночью от +2 до +4, днем до +10. Вероятность дождя будет более высокая, чем в предыдущие сутки.

В пятницу местами небольшой дождь, температура ночью около +3, днем — не выше +7.

В ночь на субботу и воскресенье подморозит до минус 1–3 градусов, днем 28 марта — в диапазоне от +3 до +5, 29 марта — от +1 до +3 градусов. Местами дожди или мокрый снег.

Атмосферное давление в понедельник составит около 760 миллиметров ртутного столба, в среду оно упадет до 748 пунктов и останется таким же в четверг. С пятницы начнется его рост.

Женщина на улице в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Ветер 23 марта юго-западный, 4–7 метров в секунду, 24 марта — западный, 1–4 метра в секунду. В среду и четверг — южный, 4–7 метров в секунду. В пятницу ветер подует с северо-запада с той же скоростью.

Температурные рекорды в Москве с 23 по 29 марта

В Москве самым теплым днем недели стало 25 марта 2014 года. Тогда воздух прогрелся до рекордных для этого числа +19,7 градуса. Также в 2014-м выдались самые жаркие в истории метеонаблюдений 23 и 24 марта, когда потеплело соответственно до +14,6 и +18,8 градуса.

Еще два суточных температурных максимума были обновлены в 2007 году для 28 и 29 марта. Тогда столбики термометров в столице поднимались до рекордной отметки +15,3 и +16,5 градуса соответственно.

Наиболее высокую температуру воздуха 27 марта метеорологи зафиксировали в 1983 году. В тот день термометры в столице показывали +15,9 градуса.

Самое теплое в истории метеонаблюдений в Москве 26 марта выдалось в 1973 году. Воздух в тот день прогревался до +15,1 градуса.

Рекордно морозная погода в период с 23 по 29 марта наблюдалась в столице 23 марта 1952 года. Тогда температура опустилась до −27,1 градуса. Также в суровом 1952-м были обновлены суточные температурные минимумы для 24 и 25 марта с отметками −25,6 и –21,9 градуса соответственно.

Еще два суточных минимума в Москве были установлены 26 и 28 марта 1918 года. В те дни в городе подмораживало до –20,3 и –21,6 градуса соответственно.

В 1899 году в историю мониторинга погодных аномалий в Москве вошло 29 марта. В тот день воздух остывал до рекордного значения −20,9 градуса. С тех пор более морозной погоды в этот день не регистрировалось.

Вид на Театральный проезд в Москве, 1899 год Фото: Евгений Леонов/РИА Новости

Самая холодная погода 27 марта стояла в Москве в 1908 году. Тогда подморозило до –19,4 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 23 по 29 марта

Самым теплым днем недели с 23 по 29 марта за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стало 29 марта 2007 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +15 градусов. В 2016 году был обновлен температурный максимум для 28 марта, когда столбики термометров поднялись до отметки +14 градусов.

Температурный рекорд в +13 градусов в Ленинграде устанавливали 23 марта 1981-го и 26 марта 1938 года. До аномальных +12 воздух в городе на Неве прогревался 25 марта 1968-го и 27 марта 2007 года.

Еще один суточный температурный максимум был установлен 24 марта 1938 года. В тот день в Ленинграде потеплело до небывалой для данного числа отметки в 11 градусов выше нуля.

Наиболее низкая температура была зафиксирована в Питере 28 марта 1952 года. Тогда термометры показывали −26 градусов. В том же году аномально морозная погода наблюдалась 27 и 29 марта, когда воздух остывал до –22 градусов.

Еще два суточных минимума в Петербурге были установлены в 1899 году и с тех пор не обновлялись: 24 и 25 марта в городе подмораживало до –25 и –22 градусов соответственно. Также рекордно низкая температура в –22 градуса наблюдалась 26 марта 1901 года.

До −21 градуса в городе на Неве подморозило 23 марта 1917 года. Этот показатель стал рекордно низким для данного числа за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге.

