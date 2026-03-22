Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 07:00

От заморозков до +15: какая погода будет в Москве и Питере 23–29 марта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Первая половина недели останется преимущественно солнечной и теплой, но временами будет ощущаться контраст с ночными заморозками. Местами пройдут слабые дожди. О погоде в Москве и Петербурге 23–29 марта NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается с 23 по 29 марта в Москве

Большую часть недели погода в столичном регионе будет определяться влиянием антициклона. В понедельник и до вечера вторника малооблачно и ясно, без осадков. Вечером во вторник на небе появится больше облаков, возможен слабый дождь.

Температура воздуха днем 23 и 24 марта 8–13 градусов тепла, в ночные часы подморозит, и столбики термометров покажут в диапазоне от –2 до –6 градусов.

В ночь на среду температура воздуха в Москве ожидается около нуля, по области местами до –4 градусов. Днем — от +6 до +11 градусов. Переменная облачность, местами небольшие осадки.

В четверг ночью температура от –2 до +3 градусов, возможен слабый дождь или мокрый снег. Днем 26 и 27 марта малооблачно и без осадков, термометры покажут в диапазоне от +10 до +15 градусов. Ночью в пятницу — около нуля.

В ночь на субботу и воскресенье температура воздуха ожидается от +1 до +6 градусов, днем 28 марта — в диапазоне от +8 до +13, а в последний день недели возможно похолодание до плюс 4–9 градусов. Местами в выходные пройдет небольшой кратковременный дождь.

Атмосферное давление в понедельник около 755 миллиметров ртутного столба, к среде оно снизится на 11 пунктов и останется на уровне 744–745 миллиметров ртутного столба до пятницы. Во второй половине дня 27 марта начнется рост атмосферного давления.

Ветер в понедельник юго-западный, 2–7 метров в секунду, в последующие дни недели он будет переменных направлений, но по скорости стихнет до слабого.

Какая погода ожидается с 23 по 29 марта в Санкт-Петербурге

В понедельник в Северной столице малооблачно, без осадков. Ночью около +2, днем — в диапазоне от +10 до +12 градусов.

Во вторник над Ленинградской областью пройдет холодный атмосферный фронт, местами небольшой дождь. Температура ночью +2, днем — от +6 до +8 градусов.

В ночь на среду около нуля, днем от +7 до +9. Будет облачно, возможен дождь.

В четверг и пятницу ночью от +2 до +4, днем до +10. Вероятность дождя будет более высокая, чем в предыдущие сутки.

В пятницу местами небольшой дождь, температура ночью около +3, днем — не выше +7.

В ночь на субботу и воскресенье подморозит до минус 1–3 градусов, днем 28 марта — в диапазоне от +3 до +5, 29 марта — от +1 до +3 градусов. Местами дожди или мокрый снег.

Атмосферное давление в понедельник составит около 760 миллиметров ртутного столба, в среду оно упадет до 748 пунктов и останется таким же в четверг. С пятницы начнется его рост.

Женщина на улице в Санкт-Петербурге Женщина на улице в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Ветер 23 марта юго-западный, 4–7 метров в секунду, 24 марта — западный, 1–4 метра в секунду. В среду и четверг — южный, 4–7 метров в секунду. В пятницу ветер подует с северо-запада с той же скоростью.

Температурные рекорды в Москве с 23 по 29 марта

В Москве самым теплым днем недели стало 25 марта 2014 года. Тогда воздух прогрелся до рекордных для этого числа +19,7 градуса. Также в 2014-м выдались самые жаркие в истории метеонаблюдений 23 и 24 марта, когда потеплело соответственно до +14,6 и +18,8 градуса.

Еще два суточных температурных максимума были обновлены в 2007 году для 28 и 29 марта. Тогда столбики термометров в столице поднимались до рекордной отметки +15,3 и +16,5 градуса соответственно.

Наиболее высокую температуру воздуха 27 марта метеорологи зафиксировали в 1983 году. В тот день термометры в столице показывали +15,9 градуса.

Самое теплое в истории метеонаблюдений в Москве 26 марта выдалось в 1973 году. Воздух в тот день прогревался до +15,1 градуса.

Рекордно морозная погода в период с 23 по 29 марта наблюдалась в столице 23 марта 1952 года. Тогда температура опустилась до −27,1 градуса. Также в суровом 1952-м были обновлены суточные температурные минимумы для 24 и 25 марта с отметками −25,6 и –21,9 градуса соответственно.

Еще два суточных минимума в Москве были установлены 26 и 28 марта 1918 года. В те дни в городе подмораживало до –20,3 и –21,6 градуса соответственно.

В 1899 году в историю мониторинга погодных аномалий в Москве вошло 29 марта. В тот день воздух остывал до рекордного значения −20,9 градуса. С тех пор более морозной погоды в этот день не регистрировалось.

Вид на Театральный проезд в Москве, 1899 год Вид на Театральный проезд в Москве, 1899 год Фото: Евгений Леонов/РИА Новости

Самая холодная погода 27 марта стояла в Москве в 1908 году. Тогда подморозило до –19,4 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 23 по 29 марта

Самым теплым днем недели с 23 по 29 марта за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стало 29 марта 2007 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +15 градусов. В 2016 году был обновлен температурный максимум для 28 марта, когда столбики термометров поднялись до отметки +14 градусов.

Температурный рекорд в +13 градусов в Ленинграде устанавливали 23 марта 1981-го и 26 марта 1938 года. До аномальных +12 воздух в городе на Неве прогревался 25 марта 1968-го и 27 марта 2007 года.

Еще один суточный температурный максимум был установлен 24 марта 1938 года. В тот день в Ленинграде потеплело до небывалой для данного числа отметки в 11 градусов выше нуля.

Наиболее низкая температура была зафиксирована в Питере 28 марта 1952 года. Тогда термометры показывали −26 градусов. В том же году аномально морозная погода наблюдалась 27 и 29 марта, когда воздух остывал до –22 градусов.

Еще два суточных минимума в Петербурге были установлены в 1899 году и с тех пор не обновлялись: 24 и 25 марта в городе подмораживало до –25 и –22 градусов соответственно. Также рекордно низкая температура в –22 градуса наблюдалась 26 марта 1901 года.

До −21 градуса в городе на Неве подморозило 23 марта 1917 года. Этот показатель стал рекордно низким для данного числа за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге.

погода
прогноз погоды
Москва
Санкт-Петербург
март
заморозки
антициклон
дожди
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники стали использовать хитроумную схему «обратного звонка»
Свыше двух десятков БПЛА устроили налет на Россию под покровом ночи
«Очень тяжело»: Симоньян сделала шокирующее признание о своем ребенке
Журналист из США подписал контракт, чтобы отправиться в зону СВО
Опасный дрон с 12 килограммами взрывчатки вторгся в Белгородщину
Обученные в Польше штурмовики ВСУ пропали после переброски под Сумы
Зоопсихолог ответила, опасно ли давать кошкам хурму
От заморозков до +15: какая погода будет в Москве и Питере 23–29 марта
Сколько тяжелых квадрокоптеров за сутки потеряли ВСУ
Группировка «Восток» за сутки обратила в пыль пять станций Starlink ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 марта
Юрист напомнил о новых поправках в закон об иностранных инвестициях
В четырех районах Ростовской области сбили беспилотники
В одной стране раздались призывы восстановить диалог с Россией
Саудовская Аравия пытается удержать хуситов от войны
Нутрициолог рассказала, сколько сладкого можно есть в сутки
Иран начал угрожать ударами по инфраструктуре США
Изучение русского языка в Эквадоре бьет рекорды
Президент одной страны предложил поставлять в ЕС нефть и газ
Аэропорт Калуги прекратил прием и выпуск рейсов
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.