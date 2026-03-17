Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта

Вторая половина марта в Москве будет такой же теплой, уверены синоптики. Какая погода пришла в столицу к 17 марта, будут ли заморозки на фоне аномальной жары?

Какая погода пришла в Москву к 17 марта, чего ждать завтра

Несмотря на влияние циклона, 17 марта весенняя погода в Москве продолжает прогрев, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москва на северной периферии циклона, проходящего по территории Черноземья. Облаков в небе станет больше, но плотными они не будут и солнечные лучи смогут продолжить прогрев. При этом осадков вновь, вот уже больше недели, не ожидается. Температура воздуха плюс 9–11 градусов, по области — плюс 7–12. Атмосферное давление выше нормы. В среду без осадков, ночью до минус 2, днем плюс 10–12 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Какой будет погода в Москве до конца марта, будет ли похолодание

Синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в конце недели в Москву придет мощное похолодание.

«В Москве до конца недели будет тепло, словно в середине апреля. Во вторник в мегаполисе плюс 10, в среду — плюс 12, в четверг — плюс 13 градусов. И только в пятницу, когда столицу накроют дождевые тучи, станет на несколько градусов прохладнее», — заявил Тишковец.

На самом деле температура останется выше климатической нормы: Гидрометцентр Москвы прогнозирует 20 марта дневную температуру в плюс 10–12 градусов. При этом ночью возможны крепкие заморозки до минус 4–5 градусов.

После этого аномальная жара в Москву вернется с новой силой: в понедельник, 23 марта, прогнозируется плюс 10–15 градусов днем. Ночные заморозки также слабеют, и осадков не ожидается.

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва‭»

Специалисты Foreca и ИА «Метеоновости» прогнозируют, что до конца месяца температура в Москве будет оставаться аномально высокой: с 23 марта прогнозируется целая неделя с дневными температурами выше плюс 10. Осадков практически не ожидается, и это может снизить опасность мощного половодья, о котором синоптики предупреждали ранее.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда придет похолодание

Погода в Санкт-Петербурге также принесет небольшое похолодание, однако останется не по-мартовски жаркой благодаря антициклону.

«Сегодня власть над погодой в Северной столице вновь перейдет к периферии антициклона. Обойдется без дождей, и солнечные лучи смогут гораздо лучше, чем вчера, прогреть воздушные массы. Температура воздуха плюс 11–13, в Ленобласти — плюс 9–14 градусов. Атмосферное давление выше нормы. В среду без осадков, ночью — до плюс 2, днем — плюс 8–10», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что на город идут дожди.

«В последующие два дня будет не так приятно, так как облаков должно быть много, а 19 марта вообще атмосферный фронт с севера проходит через город и снова польет небольшим дождем. В связи с облаками станет прохладнее, в Санкт-Петербурге температура воздуха в районе плюс 6–8 градусов, а в четверг еще ниже, примерно плюс 5–7 градусов», — предупредил Колесов.

На новой неделе и до конца марта погода «расцветет» аномальной жарой: с понедельника в Петербурге ожидаются температуры выше плюс 10. ИА «Метеоновости» отмечает, что жаркий период продлится до 29 марта, возможно резкое похолодание до плюс 8, однако потом температура вновь наберет обороты.

