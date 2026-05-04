Великобритания не сможет купить новые вооружения вплоть до 2030 года, заявил бывший глава объединенного командования Вооруженных сил Соединенного королевства, соавтор стратегического оборонного обзора правительства Ричард Бэрронс в интервью газете The Times. Из-за нехватки финансирования, по его словам, военные могут лишь «думать» о подготовке к войне, а оборонные компании вынуждены переносить производство за границу.
Он отметил, что бюджетных средств едва хватает на содержание танков, вертолетов и артиллерии. Однако их не находится на барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе и системы с поддержкой ИИ.
При этом в июне 2025 года премьер Кир Стармер объявил о переходе страны в режим «готовности к войне». Позже законопроект об усилении обороны был отложен до середины 2027 года. На фоне обещания увеличить военные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году в оборонный обзор включили рекомендацию о модернизации ядерного арсенала за 15 миллиардов фунтов ($20 млрд, 1,96 трлн рублей).
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что политика США, Франции и Великобритании напрямую ведет к эскалации и гонке ядерных вооружений. По словам дипломата, действия этих западных держав дестабилизируют международную безопасность и подрывают глобальные усилия по сдерживанию.