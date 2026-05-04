04 мая 2026 в 07:52

Британия не нашла денег на покупку новых вооружений

Times: Британия заявила об отсутствии денег на покупку вооружений до 2030 года

Великобритания не сможет купить новые вооружения вплоть до 2030 года, заявил бывший глава объединенного командования Вооруженных сил Соединенного королевства, соавтор стратегического оборонного обзора правительства Ричард Бэрронс в интервью газете The Times. Из-за нехватки финансирования, по его словам, военные могут лишь «думать» о подготовке к войне, а оборонные компании вынуждены переносить производство за границу.

Он отметил, что бюджетных средств едва хватает на содержание танков, вертолетов и артиллерии. Однако их не находится на барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе и системы с поддержкой ИИ.

При этом в июне 2025 года премьер Кир Стармер объявил о переходе страны в режим «готовности к войне». Позже законопроект об усилении обороны был отложен до середины 2027 года. На фоне обещания увеличить военные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году в оборонный обзор включили рекомендацию о модернизации ядерного арсенала за 15 миллиардов фунтов ($20 млрд, 1,96 трлн рублей).

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что политика США, Франции и Великобритании напрямую ведет к эскалации и гонке ядерных вооружений. По словам дипломата, действия этих западных держав дестабилизируют международную безопасность и подрывают глобальные усилия по сдерживанию.

Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

