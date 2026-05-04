День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 08:13

Угроза лесных пожаров резко выросла в одном российском регионе

В Приморском крае объявили пожарную опасность четвертого класса в лесах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Приморском крае резко выросла угроза лесных пожаров, передает пресс-служба Примгидромета. По данным ведомства, в зоне риска находятся Хасанский, Партизанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный округа. Лесные пожары могут появиться в Хорольском, Черниговском, Ханкайском, Спасском, Анучинском, Яковлевском, Чугуевском, Лесозаводском округах. Также в зону риска попали Кировский, Дальнереченский и Кавалеровский округа.

Высокий класс пожарной опасности в лесах. В период 5–6 мая на значительной территории Приморского края ожидается четвертый (высокий) класс пожароопасности по метеоусловиям, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, 5 мая осадки не ожидаются и температура воздуха поднимется до +28 градусов. При этом 6 мая в крае польют дожди, днем температура составит от +1 до +6 градусов.

До этого в Приморье по вине сварщика произошел крупный ландшафтный пожар. В пригороде Владивостока выгорело около 1,5 тыс. квадратных метров сухой растительности. Дым накрыл трассу «Уссури», из-за чего видимость на дороге серьезно ухудшилась.

Регионы
Приморский край
пожары
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.