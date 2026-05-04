Угроза лесных пожаров резко выросла в одном российском регионе В Приморском крае объявили пожарную опасность четвертого класса в лесах

В Приморском крае резко выросла угроза лесных пожаров, передает пресс-служба Примгидромета. По данным ведомства, в зоне риска находятся Хасанский, Партизанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный округа. Лесные пожары могут появиться в Хорольском, Черниговском, Ханкайском, Спасском, Анучинском, Яковлевском, Чугуевском, Лесозаводском округах. Также в зону риска попали Кировский, Дальнереченский и Кавалеровский округа.

Высокий класс пожарной опасности в лесах. В период 5–6 мая на значительной территории Приморского края ожидается четвертый (высокий) класс пожароопасности по метеоусловиям, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, 5 мая осадки не ожидаются и температура воздуха поднимется до +28 градусов. При этом 6 мая в крае польют дожди, днем температура составит от +1 до +6 градусов.

До этого в Приморье по вине сварщика произошел крупный ландшафтный пожар. В пригороде Владивостока выгорело около 1,5 тыс. квадратных метров сухой растительности. Дым накрыл трассу «Уссури», из-за чего видимость на дороге серьезно ухудшилась.