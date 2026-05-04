04 мая 2026 в 08:38

«Мстит Зеленскому»: в ЕС раскрыли, что ждет Украину после ударов по России

Журналист Христофору: Трамп не простит Зеленскому удары БПЛА по России

Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп не простит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ударов по России с помощью беспилотников, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, хозяин Белого дома не отправляет своих посланников в Киев из личных соображений, а не из-за бессмысленности таких визитов.

Стало известно, что посланники Трампа не спешат в Киев. Причины в том, что они якобы не видят смысла в этом. Хотя, как мне кажется, Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть, — отметил он.

Утром 4 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, уточнили в министерстве.

Европа
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
атаки ВСУ
