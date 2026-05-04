04 мая 2026 в 10:00

Адвокат предупредил, что грозит старшеклассникам за списывание на ЕГЭ

Юрист Ключко: за списывание на ЕГЭ предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей

За списывание на ЕГЭ предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Антон Ключко. Все результаты на экзамене аннулируют. При этом неважно, использовал школьник технику или бумажные шпаргалки.

За списывание на ЕГЭ могут привлечь к административной ответственности. И не важно, использовались ли какие-то устройства или нет, — отметил Ключко.

Он уточнил, что особенно рискованно проносить на экзамен специальные устройства, маскирующиеся под обычные аксессуары, например некоторые модели микронаушников. За это может грозить уголовная ответственность по статье о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации. При этом не имеет значения, использовал ли ученик девайс или он просто лежал у него в кармане, заключил эксперт.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ невозможно отменить из-за отсутствия подходящей альтернативы. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и отвечает запросу общества на справедливость.

