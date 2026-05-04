В Госдуме хотят освободить часть иностранцев от уплаты пошлины за ВНЖ

В Госдуму внесли проект об освобождении иностранцев-бойцов СВО от пошлины за ВНЖ

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцев, которые участвовали в специальной военной операции, а также членов их семей, передает ТАСС. Документ внесло на рассмотрение правительство России.

Изменить предлагается закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», расширив список случаев, когда иностранцы и лица без гражданства освобождаются от уплаты госпошлины. Так, предлагается освободить от ее уплаты иностранцев и лиц без гражданства, заключивших в период проведения СВО контракт о прохождении службы в российской армии или в воинских формированиях, а также их семьи.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. Так, пошлина за получение вида на жительство для иностранцев вырастет в пять раз — с шести до 30 тыс. рублей.

До этого правительство России уточнило правила получения единого пособия на детей для иностранцев. С 1 апреля 2027 года приехавшие в РФ граждане смогут претендовать на выплату только после пяти лет постоянного проживания в статусе россиянина. Исключение сделали для получивших гражданство по рождению, участников программы переселения соотечественников, участников СВО и членов их семей.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июль сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

