В Госдуме хотят освободить часть иностранцев от уплаты пошлины за ВНЖ В Госдуму внесли проект об освобождении иностранцев-бойцов СВО от пошлины за ВНЖ

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцев, которые участвовали в специальной военной операции, а также членов их семей, передает ТАСС. Документ внесло на рассмотрение правительство России.

Изменить предлагается закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», расширив список случаев, когда иностранцы и лица без гражданства освобождаются от уплаты госпошлины. Так, предлагается освободить от ее уплаты иностранцев и лиц без гражданства, заключивших в период проведения СВО контракт о прохождении службы в российской армии или в воинских формированиях, а также их семьи.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. Так, пошлина за получение вида на жительство для иностранцев вырастет в пять раз — с шести до 30 тыс. рублей.

До этого правительство России уточнило правила получения единого пособия на детей для иностранцев. С 1 апреля 2027 года приехавшие в РФ граждане смогут претендовать на выплату только после пяти лет постоянного проживания в статусе россиянина. Исключение сделали для получивших гражданство по рождению, участников программы переселения соотечественников, участников СВО и членов их семей.