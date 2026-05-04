Мать с четырьмя детьми заживо сгорела при пожаре в частном доме Семья из пяти человек сгорела заживо при пожаре в Свердловской области

Мать и ее четверо детей погибли при пожаре в частном доме села Ленского Свердловской области, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, возгорание охватило площадь в семь квадратных метров.

В ходе тушения были обнаружены пять человек без признаков жизни, из них четверо несовершеннолетних. На происшествие реагировали три единицы спецтехники и девять человек личного состава, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС. По данным прокуратуры Свердловской области, женщине было 35 лет, а детям по 16, 11, 9 и 8 лет. Предварительно, семья состояла на внутришкольном учете. Инициирована проверка.

Среди причин пожара рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования. Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы, — отметили в ведомстве.

До этого в подмосковном Видном десятки людей едва не сгорели заживо из-за пожара в лифтовой шахте, устроенного подростком. Чтобы не задохнуться в густом дыму, некоторые жильцы были вынуждены выпрыгивать из окон на мусорные баки.