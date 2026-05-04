Мужчина перепутал имя жены и получил от нее удар ножом Жительница Бурятии пробила мужу легкое ножом за оговорку в ее имени

В Бурятии семейная ссора закончилась поножовщиной и уголовным делом, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Пьяный мужчина оскорблял супругу, а затем в полудреме назвал ее чужим именем. Разгневанная женщина трижды ударила мужа ножом, повредив ему легкое, что квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Как уточнил канал, сразу после инцидента нападавшая сама оказала пострадавшему первую помощь и вызвала врачей. В ходе судебного заседания мужчина просил не лишать жену свободы, взяв вину за конфликт на себя из-за своего агрессивного поведения. Тем не менее суд, учитывая тяжесть травм, приговорил женщину к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга 17-летний житель Луги выстрелил в 20-летнюю бывшую девушку не менее восьми раз на почве ревности. Задержанный использовал пневматический пистолет. У пострадавшей диагностировали ушибы плеча и бедра.

До этого в Красном Селе сотрудники полиции задержали нетрезвого 41-летнего мужчину, который в ходе ссоры ударил ножом в спину бывшую жену. Он пришел в гости к экс-супруге, и там между ними вспыхнул конфликт на почве ревности.