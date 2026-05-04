Псевдодрузья археолога Александра Бутягина подставили его под операцию европейских спецслужб, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, которые приводит пресс-служба музея, антиковеда буквально «заманили в привлекательный тур».
Государственный Эрмитаж не благодарит тех псевдодрузей нашего товарища, которые заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужб, — отметил он.
До этого Бутягин прибыл в Санкт-Петербург. Скорый поезд с ученым доставил его на Московский вокзал ровно к семи утра по столичному времени. Встретить ученого приехала его супруга, а сам он сообщил о намерении сначала заехать домой, а затем навестить близких родственников.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возвращение на родину российского археолога после освобождения из польского заключения стало победой справедливости и разума. По словам депутата, этого удалось добиться благодаря профессионализму дипломатов, сотрудников спецслужб и других ответственных структур.