Директор Эрмитажа раскрыл, кто заманил Бутягина в сети спецслужб ЕС Пиотровский: псевдодрузья Бутягина подставили его под операцию спецслужб ЕС

Псевдодрузья археолога Александра Бутягина подставили его под операцию европейских спецслужб, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, которые приводит пресс-служба музея, антиковеда буквально «заманили в привлекательный тур».

Государственный Эрмитаж не благодарит тех псевдодрузей нашего товарища, которые заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужб, — отметил он.

До этого Бутягин прибыл в Санкт-Петербург. Скорый поезд с ученым доставил его на Московский вокзал ровно к семи утра по столичному времени. Встретить ученого приехала его супруга, а сам он сообщил о намерении сначала заехать домой, а затем навестить близких родственников.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возвращение на родину российского археолога после освобождения из польского заключения стало победой справедливости и разума. По словам депутата, этого удалось добиться благодаря профессионализму дипломатов, сотрудников спецслужб и других ответственных структур.