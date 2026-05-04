«Ни игры, ни результата»: экс-игрок ЦСКА об увольнении тренера команды Масалитин поддержал увольнение Челестини из ЦСКА перед игрой со «Спартаком»

Увольнение главного тренера ЦСКА Фабио Челестини было ожидаемым, так как при нем в команде не было ни игры, ни результата, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. По его словам, теперь руководству нужно выплатить швейцарскому специалисту большую неустойку.

Все к этому шло. Ни игры, ни результата, нет микроклимата в команде. Отставка Челестини напрашивалась, но все упиралось в деньги, в отступные. Нужно будет выплачивать неустойку всему тренерскому штабу, а там девять человек, — сказал Масалитин.

По его мнению, руководство специально уволило тренера перед кубковым матчем со «Спартаком», чтобы взбодрить футболистов. Масалитин считает, что в таких случаях налаживается микроклимат в команде.

Это не просто так сделано перед кубковым матчем со «Спартаком». Обычно после смены тренера налаживается микроклимат в команде. Игроки, которые не попадали в сферу интересов Челестини, могут проявить себя. Это касается как молодежи, так и опытных футболистов. Например, Матеус Алвес. Куда он пропал? Когда увольняют тренера, происходит эмоциональный всплеск, — добавил Масалитин.

Ранее Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.