04 мая 2026 в 11:53

«Ни игры, ни результата»: экс-игрок ЦСКА об увольнении тренера команды

Масалитин поддержал увольнение Челестини из ЦСКА перед игрой со «Спартаком»

Фабио Челестини Фото: Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Увольнение главного тренера ЦСКА Фабио Челестини было ожидаемым, так как при нем в команде не было ни игры, ни результата, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. По его словам, теперь руководству нужно выплатить швейцарскому специалисту большую неустойку.

Все к этому шло. Ни игры, ни результата, нет микроклимата в команде. Отставка Челестини напрашивалась, но все упиралось в деньги, в отступные. Нужно будет выплачивать неустойку всему тренерскому штабу, а там девять человек, — сказал Масалитин.

По его мнению, руководство специально уволило тренера перед кубковым матчем со «Спартаком», чтобы взбодрить футболистов. Масалитин считает, что в таких случаях налаживается микроклимат в команде.

Это не просто так сделано перед кубковым матчем со «Спартаком». Обычно после смены тренера налаживается микроклимат в команде. Игроки, которые не попадали в сферу интересов Челестини, могут проявить себя. Это касается как молодежи, так и опытных футболистов. Например, Матеус Алвес. Куда он пропал? Когда увольняют тренера, происходит эмоциональный всплеск, — добавил Масалитин.

Ранее Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Кирилл Николаев
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

