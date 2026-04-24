Легенду советского футбола хотели похоронить у мусорных баков

Легендарного советского футболиста Виктора Шустикова изначально планировали похоронить у мусорных баков на окраине Востряковского кладбища, рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» внук спортсмена, экс-капитан «Торпедо» Сергей Шустиков. По его словам, добиться выделения достойного места захоронения оказалось крайне непросто. Ему пришлось провести три бессонных дня, лично обзванивая знакомых и руководство.

Изначально деда хотели похоронить прямо у мусорки. Еще и на окраине Востряковского кладбища, — рассказал он.

К решению вопроса подключились известные футбольные деятели: футболист Евгений Алдонин и тренер Леонид Слуцкий, который в свою очередь связался с президентом РФС Александром Дюковым. Шустиков также отметил, что московское «Торпедо» полностью взяло на себя все расходы на похороны, и выразил клубу искреннюю благодарность за помощь.

Ранее стало известно, что бывший глава департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергей Куликов скончался на 72-м году жизни. В последние годы покойный был членом комитета ветеранов и советником президента РФС.