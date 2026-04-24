Легенду советского футбола хотели похоронить у мусорных баков

Внук Шустикова заявил, что футболиста хотели похоронить у мусорных баков

Виктор Шустиков Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
Легендарного советского футболиста Виктора Шустикова изначально планировали похоронить у мусорных баков на окраине Востряковского кладбища, рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» внук спортсмена, экс-капитан «Торпедо» Сергей Шустиков. По его словам, добиться выделения достойного места захоронения оказалось крайне непросто. Ему пришлось провести три бессонных дня, лично обзванивая знакомых и руководство.

Изначально деда хотели похоронить прямо у мусорки. Еще и на окраине Востряковского кладбища, — рассказал он.

К решению вопроса подключились известные футбольные деятели: футболист Евгений Алдонин и тренер Леонид Слуцкий, который в свою очередь связался с президентом РФС Александром Дюковым. Шустиков также отметил, что московское «Торпедо» полностью взяло на себя все расходы на похороны, и выразил клубу искреннюю благодарность за помощь.

Ранее стало известно, что бывший глава департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергей Куликов скончался на 72-м году жизни. В последние годы покойный был членом комитета ветеранов и советником президента РФС.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

