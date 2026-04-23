Умер экс-глава департамента профессионального футбола РФС

Бывший глава департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергей Куликов скончался на 72-м году жизни, сообщили в пресс-службе организации. В последние годы покойный был членом комитета ветеранов и советником президента РФС.

Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Сергея Куликова, — говорится в заявлении.

Ранее скончался рок-гитарист и один из основателей группы Traffic Дэйв Мэйсон. Ему было 79 лет. Музыкант умер 19 апреля у себя дома в городе Гарденвилле. Причина смерти артиста официально не называется.

Прежде на 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России, член исполкома Российской федерации баскетбола Виктор Семенов. Причины смерти специалиста не разглашались. РФБ выразила соболезнования семье и близким.

До этого бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни. Об этом заявила его вдова Мохира Мухамадиева. По ее словам, с 15 ноября он пребывал в реанимации и находился в тяжелом состоянии.