Ушел из жизни основатель легендарной рок-группы

Рок-гитарист и один из основателей группы Traffic Дэйв Мэйсон скончался в США в возрасте 79 лет, передает журнал Variety. Издание уточнило, что музыкант умер еще 19 апреля у себя дома в городе Гардервилл, однако представитель семьи рассказал об этом прессе только сейчас.

Причина смерти не разглашается, хотя плохое состояние здоровья вынудило его отменить тур в прошлом году.

Причина смерти артиста официально не называется. При этом известно, что в марте 2024 года Мэйсон заразился «серьезной инфекцией», с которой долго боролся, и именно из-за этой болезни он был вынужден отложить запланированные на 2024–2025 годы гастроли.

Мэйсон родился в британском городе Вустер, расположенном к северо-западу от Лондона. В 2004 году музыканта включили в «Зал славы рок-н-ролла» как одного из основателей Traffic. В 1968 году он написал одну из самых известных песен коллектива — Feelin' Alright.

Мэйсон был автором хита 1967 года Hole in My Shoe. По данным СМИ, его манера игры на гитаре сыграла ключевую роль в формировании узнаваемого стиля Traffic, который ценили слушатели по всему миру.

