Ушел из жизни основатель легендарной рок-группы

Основатель группы Traffic Дэйв Мэйсон умер в возрасте 79 лет

Рок-гитарист и один из основателей группы Traffic Дэйв Мэйсон скончался в США в возрасте 79 лет, передает журнал Variety. Издание уточнило, что музыкант умер еще 19 апреля у себя дома в городе Гардервилл, однако представитель семьи рассказал об этом прессе только сейчас.

Рокер Дэйв Мэйсон, один из основателей группы Traffic, скончался. <…> Причина смерти не разглашается, хотя плохое состояние здоровья вынудило его отменить тур в прошлом году. Ему было 79 лет, — говорится в материале.

Причина смерти артиста официально не называется. При этом известно, что в марте 2024 года Мэйсон заразился «серьезной инфекцией», с которой долго боролся, и именно из-за этой болезни он был вынужден отложить запланированные на 2024–2025 годы гастроли.

Мэйсон родился в британском городе Вустер, расположенном к северо-западу от Лондона. В 2004 году музыканта включили в «Зал славы рок-н-ролла» как одного из основателей Traffic. В 1968 году он написал одну из самых известных песен коллектива — Feelin' Alright.

Мэйсон был автором хита 1967 года Hole in My Shoe. По данным СМИ, его манера игры на гитаре сыграла ключевую роль в формировании узнаваемого стиля Traffic, который ценили слушатели по всему миру.

Ранее стало известно о смерти американского актера и продюсера Патрика Малдуна, известного по роли Зандера Баркалоу в фильме «Звездный десант» 1997 года. Он скончался от сердечного приступа в возрасте 57 лет. Последний фильм с его участием под названием «Грязные руки» должен выйти в прокат в 2026 году.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Минздрав ввел новые правила тестирования на ВИЧ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

