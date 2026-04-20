Актер из «Звездного десанта» скончался от сердечного приступа

Американский актер и продюсер Патрик Малдун, известный по роли Зандера Баркалоу в фильме «Звездный десант» 1997 года, неожиданно скончался от сердечного приступа, сообщает Deadline. Отмечается, что ему было 57 лет. Последний фильм с его участием под названием «Грязные руки» должен выйти в прокат в 2026 году.

Малдун родился в Калифорнии, отучился в Университете Южной Калифорнии, выступал за футбольную команду «Троянцы». В 1991 году получил постоянную роль в сериале «Спасенные звонком». С 1992 по 1995 год и с 2011 по 2012 год он исполнял роль Остина Рида в сериале «Дни нашей жизни».

