Актер из «Звездного десанта» скончался от сердечного приступа

Актер из «Звездного десанта» Патрик Малдун умер в 57 лет от сердечного приступа

Патрик Малдун Фото: AD/AdMedia/Global Look Press
Американский актер и продюсер Патрик Малдун, известный по роли Зандера Баркалоу в фильме «Звездный десант» 1997 года, неожиданно скончался от сердечного приступа, сообщает Deadline. Отмечается, что ему было 57 лет. Последний фильм с его участием под названием «Грязные руки» должен выйти в прокат в 2026 году.

Малдун родился в Калифорнии, отучился в Университете Южной Калифорнии, выступал за футбольную команду «Троянцы». В 1991 году получил постоянную роль в сериале «Спасенные звонком». С 1992 по 1995 год и с 2011 по 2012 год он исполнял роль Остина Рида в сериале «Дни нашей жизни».

Ранее французская актриса Надя Фарес умерла в возрасте 57 лет после несчастного случая в бассейне. Трагедия произошла 11 апреля, а смерть наступила спустя шесть дней. Во время купания актриса потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли привести ее в чувство. Фарес срочно доставили в больницу и погрузили в состояние искусственной комы. Несмотря на предпринятые меры, спасти ее не удалось.

