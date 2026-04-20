Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 20:32

Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком из-за отказа от фото

Гифт Орбан Гифт Орбан Фото: Emanuele Pennacchio/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Нигерийский нападающий итальянской «Вероны» Гифт Орбан подрался с фанатом клуба после домашнего матча с «Миланом», сообщил журналист Леонардо Бертоцци в соцсети Х. Инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля, когда футболист покидал стадион на личном автомобиле.

Болельщик попросил Орбана выйти из машины для совместного фото. Спортсмен отказался останавливаться, после чего фанат нанес удар по капоту автомобиля. Игрок вышел и начал избивать болельщика. Потасовку остановили прохожие.

«Верона» в официальном заявлении сообщила, что решительно осуждает любые формы агрессивного поведения и продолжит расследование инцидента. 23-летний Орбан выступает за клуб на правах аренды из немецкого «Хоффенхайма». Прежде он играл во Франции, Бельгии и Норвегии.

Ранее футболисты молодежной сборной Боснии и Герцеговины перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы отказались от рукопожатия с игроками израильской команды. Встреча прошла на нейтральном поле в Венгрии и завершилась безголевой ничьей. Израильская сторона вынуждена проводить домашние игры за пределами страны из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Спорт
Футбол
футболисты
фанаты
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.