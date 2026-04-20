Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком из-за отказа от фото

Нигерийский нападающий итальянской «Вероны» Гифт Орбан подрался с фанатом клуба после домашнего матча с «Миланом», сообщил журналист Леонардо Бертоцци в соцсети Х. Инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля, когда футболист покидал стадион на личном автомобиле.

Болельщик попросил Орбана выйти из машины для совместного фото. Спортсмен отказался останавливаться, после чего фанат нанес удар по капоту автомобиля. Игрок вышел и начал избивать болельщика. Потасовку остановили прохожие.

«Верона» в официальном заявлении сообщила, что решительно осуждает любые формы агрессивного поведения и продолжит расследование инцидента. 23-летний Орбан выступает за клуб на правах аренды из немецкого «Хоффенхайма». Прежде он играл во Франции, Бельгии и Норвегии.

Ранее футболисты молодежной сборной Боснии и Герцеговины перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы отказались от рукопожатия с игроками израильской команды. Встреча прошла на нейтральном поле в Венгрии и завершилась безголевой ничьей. Израильская сторона вынуждена проводить домашние игры за пределами страны из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.