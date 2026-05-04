04 мая 2026 в 12:51

Полиция поймала убийцу сотрудника фирмы микрозаймов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве сотрудника фирмы микрозаймов, сообщает Telegram-канал «112». По информации авторов, руки жертвы завязали электрическим кабелем, а тело спрятали.

По версии следствия, между подозреваемым и жертвой мог разгореться конфликт и завязаться драка. На канале рассказали, что в результате ударов потерпевший скончался. После тело обернули в простыню, чтобы скрыть следы преступления, и вынесли. Отмечается, что подозреваемый был ранее судим за тяжкое преступление. Вскоре решится вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Дзержинске двое местных жителей были признаны виновными в убийстве своего знакомого в ходе бытового конфликта. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора, которая кончилась дракой с летальным исходом. Преступники пытались скрыть убийство и спрятали тело в погребе.

До этого в Бурятии Баунтовский районный суд приговорил 52-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за нападение на собутыльника с кирпичом. В июле 2025 года во время пьяной драки мужчина несколько раз ударил потерпевшего, а затем нанес ему удар кирпичом по голове.

