Россиянам дали советы, как правильно подобрать для себя массаж Массажист Михайлова: при целлюлите и отеках нужно выбирать аппаратное растирание

При целлюлите, отеках и дряблости рекомендуется выбирать не расслабляющее, а аппаратное растирание кожи, посоветовала мастер по массажу Янина Михайлова. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», первый вариант процедуры подойдет для людей, которые страдают от стресса, усталости или бессонницы.

Болит спина, шея, беспокоят головные боли? Вам к медицинскому или лечебному массажисту. Усталость, стресс, бессонница — выбирайте расслабляющий классический массаж. Целлюлит, отеки, дряблость кожи, подготовка к лету? Ваш выбор — антицеллюлитный или аппаратный массаж. Отеки лица, второй подбородок, тусклый цвет лица? Обратите внимание на массаж лица, — отметила Михайлова.

Она уточнила, что лечебное растирание применяется для улучшения функций опорно-двигательного аппарата, при остеохондрозе или после травм. Такую процедуру проводят только дипломированные специалисты с медицинским образованием. Мастер добавила, что спортивный массаж подойдет для подготовки мышц к высоким нагрузкам или ускоренного восстановления после них.

Ранее реабилитолог Елена Скляр заявила, что банки, массаж и тейпы, которые активно используют почти все спортсмены, дают быстрое облегчение, однако их ценность ограничена, если не устранить первопричину травмы. По ее словам, боль в колене, плече или спине при отсутствии прямого удара или падения почти всегда указывает не на саму проблему, а на ее следствие.