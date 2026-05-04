Эксперты объяснили выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ РБК: решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ обусловлено изменением миропорядка

Решение Объединенных Арабских Эмиратов покинуть ОПЕК и ОПЕК+ обусловлено не только ситуацией на нефтяном рынке, но и глобальной трансформацией миропорядка, высказал мнение в эфире радио РБК эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его словам, ключевую роль в этих процессах играет замедление роста мирового спроса на энергоресурсы.

По словам Родионова, замедление роста мирового спроса на энергоресурсы фактически предопределило судьбу картеля. На этом фоне теряют смысл любые соглашения об ограничении предложения, а единственным стимулом для производителей нефти остается удержание доли рынка, подчеркнул он. «Отмирание» ОПЕК и ОПЕК+ эксперт назвал признаком становления нового миропорядка, сопровождающегося разрушением старых институтов.

В свою очередь президент Центра экономики и инфраструктуры Владимир Косой отметил, что конфликт на Ближнем Востоке и события вокруг Ормузского пролива привели к полной разбалансировке рынка. По его словам, мир вступает в длительную стадию формирования нового глобального энергобаланса. Он добавил, что в ближайшие месяцы высокие цены на топливо могут сыграть на руку российскому бюджету.

Ранее семь ключевых стран — участниц соглашения ОПЕК+, которые добровольно ограничивают добычу нефти, договорились увеличить ее в июне. Совокупный прирост по сравнению с маем составит 188 тыс. баррелей в сутки. Очередная встреча стран-участниц запланирована на 7 июня.