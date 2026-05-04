Ростовчанка открыла охоту на бездомных животных

В Ростове-на-Дону на улице Стальской местная жительница устроила расстрел бездомных собак, чем вызвала серьезное беспокойство у соседей, сообщает Telegram-канал Don Mash. Сама ростовчанка объясняет свое поведение радикальным способом защиты детей от бродячих животных в округе.

Возмущенные жильцы близлежащих домов намерены добиться привлечения женщины к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными и стрельбу в общественном месте. Люди опасаются, что агрессивное поведение соседки может переключиться с псов на прохожих, если полиция вовремя не вмешается. В настоящее время инициативная группа просит правоохранительные органы обратить пристальное внимание на данный инцидент.

Ранее около 200 собак погибли в результате пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Инцидент начался, когда во дворе частного дома загорелась пристройка. Хозяева участка разводили шпицев, чихуа-хуа и бульдогов. Позже спасатели выяснили, что пожар мог вспыхнуть из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.