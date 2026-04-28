Дерматовенеролог назвала частую ошибку при уходе за кожей весной

Дерматолог Скоромная предостерегла от нанесения жирных средств на кожу весной

Весной на кожу не рекомендуется наносить жирные косметические средства с содержанием окклюзивов, заявила VSE42.RU дерматовенеролог Елена Скоромная. По ее словам, такой уход допустим только зимой при низких температурах.

Весной эта тактика, наоборот, окажет вред: плотные текстуры забивают поры на фоне повышения температуры и влажности, провоцируя комедогенный эффект, — предупредила Скоромная.

Вместо этого врач посоветовала использовать средства с легкими увлажняющими текстурами, в том числе гиалуроновой кислотой и глицерином. Она также призвала ввести в весенний уход бьюти-процедуры с PHA-кислотами и отказаться от применения ретинола.

Ранее Скоромная заявила, что при комплексном уходе за собой, который включает не только использование косметических средств, но и правильное питание вкупе с качественным сном, можно восстановить кожу за восемь недель. По ее словам, первый видимый результат появится уже через месяц.

