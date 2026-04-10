Актриса Ломоносова рассказала об отношении к бьюти-процедурам Актриса Ломоносова призналась, что не хочет выглядеть моложе своих лет

Актриса Ольга Ломоносова рассказала, что не хочет выглядеть моложе своих лет, сообщает «Леди Mail». Она отметила, что у нее нет возможности делать какие-либо инъекции.

Во-первых, у всего этого долгая реабилитация, а у меня нет возможности сидеть дома неделю с лицом в пупырышках и синяках после инъекций. А во-вторых, я не гонюсь за молодостью и не хочу в 47 выглядеть на 27, так как понимаю, что это невозможно, — рассказала Ломоносова.

Несмотря на это, актриса отметила, что дважды в месяц посещает косметолога, где делает массаж лица. По ее словам, это нетравматичная процедура, однако она приносит результат.

Ранее модель, блогер Анастасия Решетова рассказала, что колет филлеры в губы с 18 лет. Контурную пластику лица она не делает и не рекомендует девушкам в молодом возрасте такие эксперименты.