Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 11:54

Анастасия Решетова объянисла, какие колет инъекции красоты

Блогер Анастасия Решетова призналась, что колет филлеры в губы

Читайте нас в Дзен

Модель, блогер Анастасия Решетова на премии Beauty Awards 2025 призналась NEWS.ru, что колет филлеры в губы с 18 лет. Контурную пластику лица она не делает и не рекомендует девушкам в молодом возрасте такие эксперименты.

Я подкалываю филлерами верхнюю губу с 18 лет и не скрываю этого. Филлеры в лицо не колю, и не рекомендую делать контурную пластику девушкам в молодом возрасте. Лично я пока не готова делать со своим лицом что-то радикальное. Все нужно делать постпенно и не перебарщивать, — сообщила Решетова.

Подписчики обвиняли блогера в комментариях в чрезмерном увлечении филлерами и ботоксом. Однако Решетова опровергла эти домыслы.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, инъекции филлеров для увеличения губ и коррекция скул могут испортить внешность. По его словам, пластические операции могут нарушить гармонию лица, сделав его более грубым.

До этого косметолог Наталья Рябинова, рассказала, что омолодить кожу изнутри можно с помощью полимолочной кислоты (ПМК). По ее словам, данное вещество — биоразлагаемый полимер, используемый, в том числе, для производства рассасывающихся хирургических нитей.

Анастасия Решетова
блогеры
косметология
шоу-бизнес
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Юрист высказался, кто ответственен за трагедию в школе в Одинцово
Лавров раскрыл одно обещание США о будущем Украины
«Полиция, допрос, подписи»: тренера «Зенита» и его жену задержали в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.