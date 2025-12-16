Анастасия Решетова объянисла, какие колет инъекции красоты

Модель, блогер Анастасия Решетова на премии Beauty Awards 2025 призналась NEWS.ru, что колет филлеры в губы с 18 лет. Контурную пластику лица она не делает и не рекомендует девушкам в молодом возрасте такие эксперименты.

Я подкалываю филлерами верхнюю губу с 18 лет и не скрываю этого. Филлеры в лицо не колю, и не рекомендую делать контурную пластику девушкам в молодом возрасте. Лично я пока не готова делать со своим лицом что-то радикальное. Все нужно делать постпенно и не перебарщивать, — сообщила Решетова.

Подписчики обвиняли блогера в комментариях в чрезмерном увлечении филлерами и ботоксом. Однако Решетова опровергла эти домыслы.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, инъекции филлеров для увеличения губ и коррекция скул могут испортить внешность. По его словам, пластические операции могут нарушить гармонию лица, сделав его более грубым.

До этого косметолог Наталья Рябинова, рассказала, что омолодить кожу изнутри можно с помощью полимолочной кислоты (ПМК). По ее словам, данное вещество — биоразлагаемый полимер, используемый, в том числе, для производства рассасывающихся хирургических нитей.