16 декабря 2025 в 12:16

«Все сложится»: Решетова высказалась о разводе Джигана и Самойловой

Блогер Анастасия Решетова пожелала воссоединения семье Джигана и Самойловой

Анастасия Решетова Анастасия Решетова Фото: NEWS.ru
Модель Анастасия Решетова на церемонии Beauty Awards 2025 рассказала NEWS.ru, что надеется на воссоединение семьи бизнесвумен и блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштеин), которые сейчас разводятся. Решетова отметила, что не следит за новостями, но очень хочет, чтобы у всех в отношениях все было хорошо.

Я не слежу за новостями, чужими семьями и проблемами, мне хватает моей семьи. Что касается Оксаны и Джигана, надеюсь, что у них все сложится. Хочу, чтобы у всех семей все было хорошо, — заявила блогер.

Ранее Анастасию Решетову обвиняли в соцсетях в том, что она якобы начала встречаться с мужем певицы Алсу бизнесменом Яном Абрамовым, из-за чего пара развелась. Но официально эта информация не нашла подтверждения. Решетова все опровергла в своих соцсетях, но подверглась хейту.

До этого Оксана Самойлова рассказала, что не будет проходить процедуру раздела имущества при разводе с рэпером Джиганом. По ее словам, они также не будут в судебном порядке определять место жительства детей.

