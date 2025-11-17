Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:50

Самойлова поставила точку в вопросе раздела имущества с Джиганом

Самойлова заявила, что не будет делить имущество с Джиганом

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогер Оксана Самойлова рассказала, что не будет проходить процедуру раздела имущества при разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштеин). По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, звездная пара также не будет в судебном порядке определять место жительство детей.

Нет, — ответила Самойлова на вопрос журналистов о разделе имущества в судебном порядке.

Также супруги условились между собой, что коза Мими достанется модели. По словам Самойловой, сейчас животное находится на ферме.

В начале октября стало известно, что Самойлова подала заявление о расторжении брака с рэпером Джиганом. Документы в судебный орган были направлены 6 октября. Также сообщалось, что в последнее время блогер проводит время в обществе своей матери.

Ранее сообщалось, что Самойлова прибыла на заседание по делу о разводе с Джиганом с улыбкой на лице. Журналисты спросили знаменитость, какое у нее настроение и готова ли она простить супруга, если он «приедет с кольцом и букетом». Модель в ответ отшутилась и предложила обсудить это после суда.

