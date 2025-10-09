Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 16:47

Оксана Самойлова решила развестись с Джиганом

Джиган и Оксана Самойлова Джиган и Оксана Самойлова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская блогерша Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с рэпером Джиганом, настоящее имя которого Денис Устименко. Соответствующие материалы суда оказались в распоряжении NEWS.ru.

Документы в судебный орган были направлены 6 октября. Известно, что в настоящее время Самойлова проводит время в обществе своей матери. У супружеской пары воспитываются четверо детей. Официальных комментариев от блогера и ее супруга пока не поступало.

Ранее Джиган появился на красной дорожке музыкального конкурса «Интервидение-2025» в сопровождении певицы Seville. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, супруга артиста Оксана Самойлова на данном мероприятии не отметилась. Причины такого выбора Джигана остаются неясными.

На церемонии вручения Voice Influencer Awards 2025 Оксана Самойлова сообщила, что не делит спальное место с мужем Джиганом. По ее объяснению, они отдыхают в отдельных спальнях по причине несовпадения ежедневных расписаний.

Оксана Самойлова
Джиган
разводы
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме призвали возродить советский институт игрушки
В нижегородском университете эвакуировали 450 человек
Отец Джигана одной фразой ответил по поводу развода сына
«Достоевский присутствует»: филолог о творчестве нобелевского лауреата
Раскрыта причина смерти легендарного румынского барабанщика
Захарова отреагировала на шаг США против россиян
Миллер раскрыл один фактор, влияющий на стоимость газа
«Никчемный орган»: депутат о призыве Евросоюза сбивать российские самолеты
Дворник-растлитель: мигрант сел на 14-лет за домогательства шестиклассницы
Visa и Mastercard всё? Чем заменить, альтернативы, карта «Мир»
В Госдуме выступили за регулирование использования соцсетей детьми
МИД поблагодарил одну страну за крупную помощь Курской области
Первый снег может выпасть в Москве уже в середине октября
Ученые предупредили о мощнейшем событии на Солнце
В России выпустят монеты с героем мультфильма
«Чистой воды блеф»: военэксперт о еще не переданном Киеву мощном оружии США
Фильм-расследование о подрыве «Северных потоков» покорил Нью-Йорк
Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада
В Нижнем Новгороде скончался известный российский бард
Скончался легендарный исполнитель необычного музыкального жанра
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.