Оксана Самойлова решила развестись с Джиганом

Российская блогерша Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с рэпером Джиганом, настоящее имя которого Денис Устименко. Соответствующие материалы суда оказались в распоряжении NEWS.ru.

Документы в судебный орган были направлены 6 октября. Известно, что в настоящее время Самойлова проводит время в обществе своей матери. У супружеской пары воспитываются четверо детей. Официальных комментариев от блогера и ее супруга пока не поступало.

Ранее Джиган появился на красной дорожке музыкального конкурса «Интервидение-2025» в сопровождении певицы Seville. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, супруга артиста Оксана Самойлова на данном мероприятии не отметилась. Причины такого выбора Джигана остаются неясными.

На церемонии вручения Voice Influencer Awards 2025 Оксана Самойлова сообщила, что не делит спальное место с мужем Джиганом. По ее объяснению, они отдыхают в отдельных спальнях по причине несовпадения ежедневных расписаний.