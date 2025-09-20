Джиган пришел с другой женщиной на красную дорожку Джиган вышел на красную дорожку «Интервидения» с певицей Seville, а не с женой

Рэпер Джиган вышел на красную дорожку музыкального конкурса «Интервидение-2025» с певицей Seville, передает корреспондент NEWS.ru. Супруга артиста Оксана Самойлова на мероприятии не замечена. Чем обусловлено такое решение со стороны Джигана — неизвестно. Тем временем в Сети ходят слухи об очередном разладе в семье.

Ранее Самойлова рассказала, что не спит в одной кровати с мужем. По ее словам, они проводят ночи в разных спальнях из-за отличий в графиках, потому что это удобнее. Однако если выходные у звездной пары совпадают, то спят они вместе.

Тем временем стало известно, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), представляющий Россию на «Интервидении», не стал выходить на красную дорожку вместе с другими участниками.

До этого член жюри «Интервидения» продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил, что SHAMAN может попасть в пятерку лидеров конкурса. По его словам, на жюри конкурса никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение сам.