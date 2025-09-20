SHAMAN не вышел на красную дорожку с участниками «Интервидения»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», не вышел на красную дорожку вместе с другими участниками, передает корреспондент NEWS.ru. Причины такого решения артиста пока неизвестны.

А где SHAMAN? Реально, а где SHAMAN? — слышны вопросы гостей.

Ранее член жюри «Интервидения» продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил, что представляющий Россию певец SHAMAN может попасть в пятерку лидеров конкурса. По его словам, на жюри конкурса никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение сам. Также продюсер заявил, что если бы Дронов выступил со своим хитом «Прямо по сердцу» на Евровидении, то наверняка победил бы.

До этого Дронов раскрыл журналистам, кто будет для него самым сильным противником на «Интервидении». Со слов певца, это он сам. Артист признался, что, несмотря на многолетний опыт выступлений, перед выходом на сцену всегда испытывает волнение, с которым непросто справиться. SHAMAN признался, что для него важны полноценный сон и отдых, поэтому он собирается выспаться перед «Интервидением».