SHAMAN предрекли попадание в пятерку лидеров «Интервидения»

20 сентября 2025 в 18:01

Член жюри международного музыкального конкурса «Интервидение» продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил, что представляющий Россию певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) может попасть в пятерку лидеров конкурса. Мнение об артисте он выразил на пресс-конференции перед началом мероприятия, передает ТАСС.

Мое мнение, что SHAMAN попадет в пятерку <…>. Даже как-то из-за гостеприимства,высказался композитор.

По словам Матвиенко, на жюри конкурса никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение сам. Также продюсер заявил, что если бы Дронов выступил со своим хитом «Прямо по сердцу» на Евровидении, то наверняка победил бы.

Вообще идеально — первое место сразу, — отметил он.

Ранее певец раскрыл журналистам, кто будет для него самым сильным противником на «Интервидении». Со слов Дронова, это он сам. Артист признался, что, несмотря на многолетний опыт выступлений, перед выходом на сцену всегда испытывает волнение, с которым непросто справиться.

Группа Mzansi Jikelele, которая приехала представить на «Интервидении» ЮАР, ранее сообщила, что хотела бы записать дуэт с Дроновым. Одна из участниц группы подчеркнула важность сотрудничества с российскими артистами для демонстрации многообразия культуры.

