Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) во время своего праздничного концерта «30 лет на сцене» растрогал зрительный зал школьным фото, на котором он весит 90 килограммов, передает корреспондент NEWS.ru. Он применил искусственный интеллект для оживления изображения.

В восьмом классе я весил 90 килограммов. Вот фото! — сказал Дронов, продемонстрировав на большом экране изображение.

Ранее SHAMAN сообщил перед концертом, что торжественная церемония по случаю бракосочетание с Мизулиной запланирована на следующий год. Артист акцентировал, что мероприятие будет скромным и частным — в кругу ближайших родственников и друзей, без приглашения журналистов и проведения фотосъемки.

Кроме того, народный артист России Григорий Лепс заявил, что успех Дронова обусловлен его неповторимыми вокальными данными и ответственным отношением к работе. Музыкант отметил, что артист имеет запоминающийся тембр и грамотно бережет голосовые связки, что дает ему преимущество перед многими коллегами по сцене.