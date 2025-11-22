Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 21:05

Появилось школьное фото SHAMAN, где он весит 90 кг

Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) во время своего праздничного концерта «30 лет на сцене» растрогал зрительный зал школьным фото, на котором он весит 90 килограммов, передает корреспондент NEWS.ru. Он применил искусственный интеллект для оживления изображения.

В восьмом классе я весил 90 килограммов. Вот фото! — сказал Дронов, продемонстрировав на большом экране изображение.

Ранее SHAMAN сообщил перед концертом, что торжественная церемония по случаю бракосочетание с Мизулиной запланирована на следующий год. Артист акцентировал, что мероприятие будет скромным и частным — в кругу ближайших родственников и друзей, без приглашения журналистов и проведения фотосъемки.

Кроме того, народный артист России Григорий Лепс заявил, что успех Дронова обусловлен его неповторимыми вокальными данными и ответственным отношением к работе. Музыкант отметил, что артист имеет запоминающийся тембр и грамотно бережет голосовые связки, что дает ему преимущество перед многими коллегами по сцене.

Ярослав Дронов
SHAMAN
фото
школа
концерты
видео
Артур Лебедев
А. Лебедев
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орешкин раскрыл позицию России по председательству США в G20
В ГД решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир
Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана США
Макрон назвал план США по Украине невозможным без согласования с ЕС
«Мы не останемся в стороне»: в ЦСКА сделали заявление об Алдонине
«Это вам показалось»: Лепс отреагировал на миллионные гонорары Кадышевой
SHAMAN высказался об иностранном псевдониме
«Куда мне его девать»: SHAMAN раскрыл хейтерам тайну микрофона в штанах
Появилось школьное фото SHAMAN, где он весит 90 кг
«Я убил 500 русских»: каких героев прославляет Запад, реакция Захаровой
«Это крестопад»: как в России будут штрафовать за искажение образа храма
Дипломаты Трампа примут участие в женевских переговорах по Украине
В Киеве начался антимайдан? Отставка Зеленского и Ермака, детали
На Украине поражены скоростью продвижения мирного плана США
Танец SHAMAN и Мизулиной восхитил зрителей на концерте в Кремле
«Сразу узнаешь»: Лепс объяснил феномен SHAMAN
Стармер назвал дату переговоров по Украине с участием США и ЕС
В Таиланде россиянка не пережила столкновение с торговой тележкой
Нетаньяху рассказал о ликвидации высокопоставленных радикалов ХАМАС
Трамп сделал одно заявление по своему мирному плану для Украины
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.