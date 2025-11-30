Школьница выпала из окна и сломала позвоночник В Тобольске 12-летняя школьница выпала из окна и сломала позвоночник

В Тобольске 12-летняя школьница выпала из окна, сообщает 72.RU, девочка выпала со второго этажа школы № 9. В результате падения ребенок получил серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника.

Прибывшая на место бригада медиков госпитализировала пострадавшую, ее состояние оценивается как среднетяжелое. Причины произошедшего пока остаются неизвестны.

По сообщениям сверстников, девочка на протяжении года подвергалась буллингу из-за своей внешности, а одноклассники «ее недолюбливали». Пострадавшая также имела напряженные отношения с родителями.

Она странно себя вела, и еще ее дома наказывали, — рассказал один из учащихся.

Ранее восьмилетний хоккеист из уфимского клуба «Астра» получил компрессионный перелом четырех позвонков на первой минуте матча в Татарстане. После падения и удара головой о борт мальчик не мог подняться, при этом медики не вышли на лед. Юные хоккеисты самостоятельно вынесли пострадавшего с площадки. Мама ребенка заявила, что при таких травмах это категорически запрещено. Она также пожаловалась на то, что судья не остановил игру и не вызвал врачей.