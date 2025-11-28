Психолог пояснила, как помочь ребенку лучше учиться в школе

Нельзя обвинять своего ребенка и критиковать за плохую успеваемость в школе, заявила NEWS.ru детский и семейный психолог Наталья Наумова. По словам специалиста, родителям нужно акцентировать внимание на сильных местах детей и всегда разговаривать с ними по душам.

Если ребенок получил «тройку» или «двойку» за контрольную работу в школе, его нельзя обвинять в глупости. Нужно акцентировать внимание на том, что у него выходит хорошо. В подобной ситуации следует сказать: «Я очень сожалею, что так вышло», а затем спросить: «А что ты чувствуешь по этому поводу?», — пояснила Наумова.

Психолог объяснила, что так ребенок почувствует защиту и поддержку. Также не стоит перегружать школьника внеклассными занятиями, которые создадут дополнительное эмоциональное напряжение и повысят утомляемость.

А если при этом вы начнете сравнивать его с одноклассниками, братьями или сестрами, это может только навредить: отношения между детьми могут испортиться, — подытожила Наумова.

Ранее стало известно, что негативная реакция родителей на успеваемость детей в школе в дальнейшем способна ухудшить их учебу и стать дополнительным стрессом. Если родители любят и принимают, вероятность хороших оценок сильно возрастает.