24 сентября 2025 в 02:20

Психолог объяснила, как реагировать на плохие оценки детей в школе

Психолог Аныкина: крики из-за плохих оценок в школе губят самооценку детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Критика и угрозы за плохие оценки в школе плохо влияют на самооценку ребенка, заявила NEWS.ru детский психолог Александра Аныкина. По словам специалиста, негативная реакция на успеваемость детей в дальнейшем только ухудшит учебу.

Негативные последствия пугают ребенка, снижают его самооценку, повышают тревожность, а самое главное — разрушают отношения с родителем. Каждый ребенок хочет быть самым лучшим для своих мамы и папы. И если у него не получается — это и так стресс. А тут еще и самый важный человек кричит на него за это. О какой учебе может идти речь? — пояснила Аныкина.

Психолог объяснила, что двойки — это сигнал о проблемах. Она посоветовала не ругать ребенка за плохие оценки, а найти причину и подобрать способы решения, как это делают при болезни, когда не наказывают за высокую температуру.

Наша задача: помочь разобраться, найти решение, поддержать и подсказать. А никак не ругать, угрожать и запрещать или «покупать» хорошие оценки. Самое главное — это отношения с ребенком. Если дома безопасно, а мама любит и принимает меня любым, то вероятность хороших оценок сильно возрастает, — подытожила Аныкина.

Ранее психолог Александра Михеичева заявила, что семейные игры и активный отдых помогают детям преодолеть зависимость от гаджетов. По ее словам, родительский пример может стать важным фактором в борьбе с навязчивым желанием проводить время в интернете.

дети
родители
советы
психология
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
