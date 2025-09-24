Психолог объяснила, как реагировать на плохие оценки детей в школе

Критика и угрозы за плохие оценки в школе плохо влияют на самооценку ребенка, заявила NEWS.ru детский психолог Александра Аныкина. По словам специалиста, негативная реакция на успеваемость детей в дальнейшем только ухудшит учебу.

Негативные последствия пугают ребенка, снижают его самооценку, повышают тревожность, а самое главное — разрушают отношения с родителем. Каждый ребенок хочет быть самым лучшим для своих мамы и папы. И если у него не получается — это и так стресс. А тут еще и самый важный человек кричит на него за это. О какой учебе может идти речь? — пояснила Аныкина.

Психолог объяснила, что двойки — это сигнал о проблемах. Она посоветовала не ругать ребенка за плохие оценки, а найти причину и подобрать способы решения, как это делают при болезни, когда не наказывают за высокую температуру.

Наша задача: помочь разобраться, найти решение, поддержать и подсказать. А никак не ругать, угрожать и запрещать или «покупать» хорошие оценки. Самое главное — это отношения с ребенком. Если дома безопасно, а мама любит и принимает меня любым, то вероятность хороших оценок сильно возрастает, — подытожила Аныкина.

