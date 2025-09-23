«Интервидение-2025»
23 сентября 2025

Психолог ответила, как помочь детям справиться с зависимостью от гаджетов

Психолог Михеичева: семейные игры помогут справиться с зависимостью от гаджетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семейные игры и активный досуг помогут детям справиться с зависимостью от гаджетов, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. Эксперт подчеркнула, что пример родителей позволит ребенку побороть навязчивое стремление использовать интернет.

То, что делают родители, сильнее любых правил. Начните с себя: видимая «парковка» для телефона, уведомления — на беззвучный. Закрепите общие рамки семейным медиапланом: где и когда сидеть в телефоне — норма, а где — нет. Например, за столом и за час до сна — без устройств. Совместно принятые правила работают лучше ультиматумов, — пояснила Михеичева.

Психолог посоветовала не бороться с телефонами, а понять их функцию для ребенка. По ее словам, вместо интернета необходимо предложить совместную активность, музыку или аудиорассказы, поскольку, когда основная потребность будет удовлетворена, гаджет станет менее привлекательным.

Взрослые несут ответственность за свободное время ребенка. Чем более предсказуем день, тем меньше шансов на конфликт из-за экрана. Планируйте занятости-замены заранее: дорожные игры, пазлы, раскраски, плейлист с любимой музыкой, встреча во дворе. Это снижает вероятность того, что гаджет станет единственным вариантом, — добавила эксперт.

Михеичева подчеркнула, что гаджеты не являются злом, но важно не заменять ими естественные процессы: сон, учебу, общение. По ее словам, если у ребенка наблюдаются тревожность, раздражительность, бессонница, ухудшение успеваемости или самоповреждающее поведение, это сигнал обратиться к психологу или психиатру.

Ранее психологи выяснили, что стояние в углу не только бесполезно, но и может серьезно навредить психике ребенка. Современные исследования подтвердили, что изоляция не развивает самоконтроль и не учит детей управлять эмоциями, а лишь усиливает тревожность и чувство отверженности.

Софья Якимова
С. Якимова
