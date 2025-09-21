«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 15:03

Почему стояние в углу больше не работает: психологи объяснили вред метода и предложили современные альтернативы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наказание в виде стояния в углу долгое время считалось безобидным способом дисциплины. Однако современные психологи уверены: такой метод не только не помогает, но и может нанести ребенку серьезный психологический вред.

В чем опасность

  • Стояние в углу вызывает чувство унижения и снижает самооценку.
  • Ребенок испытывает обиду и недоверие к родителям, что разрушает контакт в семье.
  • Подавленные эмоции во время изоляции приводят к агрессивному поведению в будущем.
  • Такой метод не учит анализировать ошибки, а лишь формирует страх последствий.

Что говорят исследования

Современные научные данные подтверждают: изоляция в углу не развивает самоконтроль и не помогает детям справляться с эмоциями. Напротив, она усиливает тревожность и ощущение отверженности.

Что делать вместо наказания

Психологи советуют родителям заменять наказания диалогом:

  • обсуждать с ребенком причины поступка;
  • объяснять последствия его действий;
  • вместе искать способы решения проблемы.

Позитивное подкрепление работает лучше наказания. Похвала за правильное поведение мотивирует ребенка и укрепляет доверие в семье.

Итог

Метод стояния в углу постепенно уходит в прошлое. Воспитание требует терпения, внимания и уважения к эмоциональным потребностям ребенка. Дети, которых учат, а не наказывают, вырастают более уверенными и счастливыми.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
