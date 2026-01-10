«Калифорнийское чудо черное»: перец‑волшебник для вашего огорода — урожай удивит!

Хотите разнообразить огород необычной культурой и при этом не переживать за урожай? Обратите внимание на сорт перца «Калифорнийское чудо черное» — он сочетает в себе декоративность, урожайность и неприхотливость. Такой перец станет настоящей жемчужиной вашего участка и порадует даже неопытных садоводов.

Этот среднеранний сорт приятно удивляет своей трансформацией: по мере созревания плоды меняют цвет с насыщенно‑черно‑фиолетового на глубокий бордово‑красный — словно маленькое чудо прямо на грядке. Куст невысокий, не требует пасынкования и подвязки, стойко переносит капризы погоды и недостаток света.

С одного куста можно собрать до 15 перцев — каждый весом в 200 г, с толстыми стенками до 8 мм. Благодаря плотной структуре плоды отлично хранятся несколько месяцев, особенно в погребе. Такие перцы идеальны для салатов, закусок, супов и консервации — они придадут блюдам и яркий вкус, и эффектный внешний вид.

