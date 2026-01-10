Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 07:00

«Калифорнийское чудо черное»: перец‑волшебник для вашего огорода — урожай удивит!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите разнообразить огород необычной культурой и при этом не переживать за урожай? Обратите внимание на сорт перца «Калифорнийское чудо черное» — он сочетает в себе декоративность, урожайность и неприхотливость. Такой перец станет настоящей жемчужиной вашего участка и порадует даже неопытных садоводов.

Этот среднеранний сорт приятно удивляет своей трансформацией: по мере созревания плоды меняют цвет с насыщенно‑черно‑фиолетового на глубокий бордово‑красный — словно маленькое чудо прямо на грядке. Куст невысокий, не требует пасынкования и подвязки, стойко переносит капризы погоды и недостаток света.

С одного куста можно собрать до 15 перцев — каждый весом в 200 г, с толстыми стенками до 8 мм. Благодаря плотной структуре плоды отлично хранятся несколько месяцев, особенно в погребе. Такие перцы идеальны для салатов, закусок, супов и консервации — они придадут блюдам и яркий вкус, и эффектный внешний вид.

Ранее сообщалось, что на вашей грядке вырастет не просто морковка, а настоящий хрустящий и сладкий деликатес. Вам стоит обратить внимание на гибрид «балтимор F1». Этот сорт любят опытные огородники не только за богатый урожай, но и за его потрясающий вкус, который особенно нравится детям.

Проверено редакцией
Читайте также
В магазине стоит дорого, а дома получается бюджетно и вкусно: печеные перчики с начинкой — лучшая закуска к вину
Общество
В магазине стоит дорого, а дома получается бюджетно и вкусно: печеные перчики с начинкой — лучшая закуска к вину
Перец, творожный сыр и орехи! Готовлю рулетики-трубочки за 20 минут — самая простая и эффектная закуска
Общество
Перец, творожный сыр и орехи! Готовлю рулетики-трубочки за 20 минут — самая простая и эффектная закуска
Томаты черри на подоконнике круглый год: как вырастить сладкий «грошик» без огорода
Общество
Томаты черри на подоконнике круглый год: как вырастить сладкий «грошик» без огорода
Удивительный союз, о котором знают не все: почему укроп рядом с огурцами дает стабильный урожай и защищает грядки без химии
Общество
Удивительный союз, о котором знают не все: почему укроп рядом с огурцами дает стабильный урожай и защищает грядки без химии
Теплые грядки — секрет раннего урожая: как подготовить теплицу без снега за 7 дней
Общество
Теплые грядки — секрет раннего урожая: как подготовить теплицу без снега за 7 дней
перцы
культуры
огороды
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совбез ООН проведет очередное заседание по Украине
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Трамп раскрыл, куда США не хотят допускать Россию
Ватикан пытался спасти Мадуро от ареста
«Три ключевых объекта»: российские дроноводы нанесли серьезный урон ВСУ
Россиянам объяснили, куда лучше сдать елку после новогодних праздников
Засилье «китайцев», лень покупателей, нейросети: как меняется авторынок РФ
Сбрось лишнее за день: меню фруктовой «разгрузки» — худеем на сладком!
Названы потери ВСУ за сутки
Киев признал наличие украинцев на борту танкера «Маринера»
ВСУ охотятся на своих, Украину ждет возмездие: новости СВО к утру 10 января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 января: инфографика
Концерт Линдеманна в Ташкенте вызвал ажиотаж у россиян
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 60 БПЛА
«Вбивает клин»: на Западе раскрыли следствия развертывания «Орешника»
В России хотят ввести генетическое тестирование будущих родителей
Пушков озвучил два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией
В России обновили пенсии 400 тыс. матерей
Курортный город России остался без авиасообщения из-за угрозы безопасности
ВСУ могут атаковать дронами Сочи
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.