Коричные гренки на сливочном масле: сверху карамельные яблоки — вкуснота из копеечных ингредиентов

Вроде продукты простые, а на завтрак получается настоящая вкусняшка — ароматные тосты с карамельными яблоками.

Этот рецепт хорош тем, что все делается быстро, а результат — как из кафе. Хлеб пропитывается яично-молочной смесью, получается мягким внутри и с румяной корочкой снаружи. А яблоки, томленые в сливочном масле с медом и корицей, превращаются в нежную, ароматную начинку с легкой карамелью.

Ингредиенты: тостовый хлеб — 2 ломтика, яблоки — 2 шт., яйцо — 1 шт., молоко — 100 мл, мед — 1 ст. л., корица — 0,5 ч. л., сливочное масло — 50 г, сахар — 1,5 ч. л., соль — щепотка, ванилин — по вкусу.

Яйцо взбивают с молоком, добавляют сахар, соль и немного ванилина. Ломтики хлеба быстро обмакивают в смесь и обжаривают на сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Параллельно яблоки нарезают кубиками и тушат на сливочном масле до мягкости, затем добавляют мед и корицу — важно класть мед в конце, чтобы он не пригорел и сохранил вкус.

Готовые тосты выкладывают на тарелку, сверху распределяют яблоки и поливают ароматным сиропом со сковороды.

Ранее мы делились рецептом самых простых лепешек — выручалки из кефира. Нужно взять сыр и жареный лук.

Проверено редакцией
Кидаю в кастрюлю крупинку — и на столе «розовые жемчужинки»: копеечное средство дарит королевский оттенок
Эти капустные стейки — гениальный способ преобразить простой овощ. Копеечный ужин, а какой вкус! Невероятно аппетитно
В пост на завтрак готовлю сладкие гренки: пропитка без яиц и молока
Этот тыквенный хлеб с корицей — настоящее чудо для постного стола. Мягкий, ароматный, с сахарной глазурью
Постный праздник живота: салат с фасолью и гренками — сытнее, чем с мясом
Ольга Шмырева
