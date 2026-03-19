Коричные гренки на сливочном масле: сверху карамельные яблоки — вкуснота из копеечных ингредиентов

Вроде продукты простые, а на завтрак получается настоящая вкусняшка — ароматные тосты с карамельными яблоками.

Этот рецепт хорош тем, что все делается быстро, а результат — как из кафе. Хлеб пропитывается яично-молочной смесью, получается мягким внутри и с румяной корочкой снаружи. А яблоки, томленые в сливочном масле с медом и корицей, превращаются в нежную, ароматную начинку с легкой карамелью.

Ингредиенты: тостовый хлеб — 2 ломтика, яблоки — 2 шт., яйцо — 1 шт., молоко — 100 мл, мед — 1 ст. л., корица — 0,5 ч. л., сливочное масло — 50 г, сахар — 1,5 ч. л., соль — щепотка, ванилин — по вкусу.

Яйцо взбивают с молоком, добавляют сахар, соль и немного ванилина. Ломтики хлеба быстро обмакивают в смесь и обжаривают на сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Параллельно яблоки нарезают кубиками и тушат на сливочном масле до мягкости, затем добавляют мед и корицу — важно класть мед в конце, чтобы он не пригорел и сохранил вкус.

Готовые тосты выкладывают на тарелку, сверху распределяют яблоки и поливают ароматным сиропом со сковороды.

