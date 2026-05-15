15 мая 2026 в 14:20

Беру яблоки и пачку теста: готовлю чешские плундры — через 30 минут гора вкусняшек к чаю готова

Эти чешские слойки хороши тем, что готовятся буквально за полчаса, а выглядят как выпечка из уютной европейской кофейни. Снаружи плундры получаются румяными и хрустящими, а внутри — сочная яблочная начинка с орехами и легким ванильным ароматом. Пока они пекутся, дома стоит запах, на который моментально собираются все домашние.

По сути плундры напоминают наши слойки, но начинка здесь получается более насыщенной и интересной благодаря орехам и панировочным сухарям. Именно сухари впитывают яблочный сок и не дают тесту размокнуть, поэтому выпечка остается слоистой и хрустящей.

Ингредиенты: слоеное тесто — 500 г, яблоки — 250 г, сахар — 100 г, ванильный сахар — 1 ч. л., панировочные сухари — 2 ст. л., грецкие орехи — 50 г, лимонный сок — 1 ч. л., яйцо — 1 шт.

Приготовление: яблоки очищаю и нарезаю небольшими кубиками. Добавляю сахар, ванильный сахар и лимонный сок. Затем вмешиваю измельченные орехи и панировочные сухари — начинка получается ароматной и не слишком влажной.

Слоеное тесто слегка раскатываю и нарезаю квадратами примерно 10×10 см. В центр каждого выкладываю начинку, затем соединяю противоположные уголки крест-накрест, слегка прижимая их в середине. Получаются красивые открытые слойки с видной яблочной начинкой.

Перекладываю плундры на противень, смазываю взбитым яйцом и отправляю в духовку примерно на 20–25 минут при 190 градусах до красивой золотистой корочки.

Ольга Шмырева
