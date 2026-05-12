Индийские лепешки чапати: тоньше лаваша, вкуснее хлеба — и без возни с дрожжами

Ищете альтернативу привычному хлебу? Эти индийские лепешки готовятся без дрожжей, яиц и молока, а на вкус — нежнее облака. Идеально для веганского стола или быстрого перекуса.

Что понадобится

Мука цельнозерновая — 400 г, соль — 0,5 ч. л., вода горячая — 250 мл, масло топленое (гхи) — 30 г.

Как готовлю

Вскипятите воду и дайте ей немного остыть. В миске смешайте цельнозерновую муку с солью. Постепенно влейте горячую воду, перемешивая тесто ложкой, а затем вымесите рукой в течение двух минут — масса должна стать мягкой, не липкой и не рассыпчатой.

Накройте миску влажным полотенцем и оставьте минимум на полчаса, а лучше на 1,5 часа. Отдохнувшее тесто снова хорошо вымесите до эластичности, разделите на 12 частей и влажными руками скатайте гладкие шарики, накрыв их полотенцем.

Каждый шарик слегка расплющите, обваляйте в муке и раскатайте в тонкую лепешку диаметром около 20 см, периодически приподнимая и поворачивая ее по часовой стрелке. Раскатав 3–4 заготовки, параллельно начинайте жарку.

Раскалите сковороду с толстым дном и обжаривайте лепешку на средне-сильном огне пару минут до образования пузырьков. Переверните чапати, смажьте растопленным маслом и жарьте еще 1–2 минуты, затем снова переверните и смажьте с другой стороны — в этот момент лепешка может вздуться, слегка прижимайте ее лопаткой.

Готовую чапати выложите на блюдо, протрите сковороду салфеткой, чтобы удалить остатки масла, и жарьте следующую на сухой поверхности. Складывайте лепешки стопкой, затем можете свернуть треугольничками и дать им остыть.