Последний тур РПЛ: кто станет чемпионом — «Зенит» или «Краснодар»

В 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» обыграло «Краснодар» и позволило «Зениту» выйти на первое место в чемпионате. Каковы расклады перед заключительными матчами сезона, что помешало подопечным Мурада Мусаева победить и есть ли у них шансы на второй титул подряд — в материале NEWS.ru.

Как «Зенит» и «Краснодар» провели матчи 29-го тура РПЛ

«Зенит» проводил свой домашний матч против «Сочи» за сутки до игры «Краснодара» в Москве. Последняя команда РПЛ дала бой претенденту на чемпионство. На 13-й минуте коллектив Сергея Семака получил право на пенальти, но Луис Энрике пробил выше ворот. В середине первого тайма гости вышли вперед благодаря голу Захара Федорова. Именно он привез пенальти в свои ворота.

Во втором тайме «Зениту» удалось перевернуть матч. Сначала Луис Энрике реабилитировался за нереализованный пенальти, затем вышедший на замену 36-летний Александр Ерохин забил победный мяч — 2:1. После этого поражения «Сочи» вылетел в Первую лигу.

11 мая «Краснодар» играл на выезде против московского «Динамо». На 32-й минуте защитник «быков» Диего Коста открыл счет с передачи Эдуарда Сперцяна. Во втором тайме динамовцам удалось сравнять счет уже в первой атаке. Хуан Касерес прострелил в штрафную точно на Константина Тюкавина.

То, что происходило дальше, — настоящая трагедия для «Краснодара». Раз за разом южане осаждали ворота «Динамо», но на пути постоянно вставал вратарь Андрей Лунев. На 62-й минуте он отразил удар головой после очередной подачи, на 64-й — не позволил Хуану Боселли добраться до мяча при потенциальном выходе один на один. На 66-й на рандеву с Луневым отправился Никита Кривцов: он забил, но в момент передачи находился в офсайде.

Густаво Мантуан («Зенит») и Марсело Алвес («Сочи») в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

На 72-й минуте голкипер «Динамо» потащил мяч из угла ворот после прицельного удара Кевина Ленини. На 79-й — Джон Кордоба аккуратно перебросил всю оборону москвичей, но все тот же Ленини не смог переиграть Лунева. Самый убойный момент случился на 85-й минуте: начав забег со своей половины поля, оторвавшись от защитника, Боселли попал в отставленную ногу Лунева.

В добавленное время два момента получил праздновавший свой 31-й день рождения Иван Сергеев. С первого раза он послал мяч чуть мимо ворот, а со второй попытки ровно в такой же атаке через 40 секунд практически поставил крест на чемпионских амбициях «Краснодара» — 2:1. Символично, что героями этой встречи стали два бывших футболиста «Зенита» — Лунев и Сергеев.

Почему «Краснодар» проиграл «Динамо»

Футболистов «Краснодара» подвела реализация во втором тайме матча 29-го тура РПЛ против московского «Динамо», заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, в некоторых эпизодах подопечным Мусаева не хватило концентрации.

«Очень интересный матч. „Краснодар“ начал хорошо, забил гол в первом тайме. Где-то не хватило концентрации. Пропустили необязательный гол, но Константин Тюкавин здорово разобрался в том эпизоде. У „Краснодара“ было два потрясающих момента вырвать победу. В конце побежали вперед и получили ответную атаку. В свое время Иван Сергеев забил золотой гол за „Зенит“, а вчера был золотой — за „Динамо“. Это футбол», — сказал Масалитин.

«Динамо» напоследок хлопнуло дверью и взяло реванш у «Краснодара» за поражение в Кубке России, заявил NEWS.ru экс-нападающий бело-голубых и сборной России Дмитрий Булыкин. Он считает, что все болельщики и специалисты удивились такому результату.

Константин Тюкавин («Динамо») Фото: Александр Вильф/РИА Новости

«Динамовцы вышли заряженные, с самоотдачей. Вроде у „Динамо“ сезон закончился, но команда показала хороший настрой и взяла реванш у „Краснодара“ за свои поражения. Интрига была до последних минут. „Краснодар“ мог победить, если бы реализовал свои моменты. В этом причина их поражения. Я думаю, „Динамо“ напоследок хотело хлопнуть дверью. Никто не думал, что они победят. Молодцы, помогли „Зениту“ в борьбе за чемпионство», — сказал Булыкин.

Прогнозы на исход последнего тура РПЛ

Если при ничейном счете «Краснодар» устраивала любая потеря очков «Зенитом» в последнем матче против «Ростова», то теперь их устроит только поражение конкурента при условии собственной победы над «Оренбургом». Суперкомпьютер Opta оценивает шансы сине-бело-голубых на чемпионство в 84%.

По мнению Масалитина, у «Краснодара» пока еще есть шанс на первое место. Однако, как отметил экс-футболист, их было бы больше, если бы «Ростов» не решил все свои задачи. Команда Джонатана Альбы обеспечила сохранение прописки в РПЛ. Булыкин напомнил, что большинство болельщиков и специалистов были уверены в чемпионстве «Краснодара» за два тура до конца сезона.

«Но у его величества футбола был другой расклад. Посмотрим, как все сложится в последнем туре. Здорово, что в чемпионате России ничего не ясно перед заключительным днем, как в борьбе за чемпионство, так и за третье место (между собой борются „Локомотив“ и „Спартак“. — NEWS.ru). Как можно больше болельщиков будут смотреть последний тур РПЛ», — сказал Булыкин.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая в 18:00 мск.

